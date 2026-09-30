네이버, 'D-커머스 리포트 2026' 발간…스마트스토어 10년 성장 분석

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

성장 단계별 판매자 지원 변화 분석

성숙기엔 금융보다 판로 지원 중시

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버가 서울대학교 유병준 교수 연구팀, 연세대학교 최보름 교수 연구팀과 공동 연구한 'D-커머스 리포트 2026: 스마트스토어 10년 진화 경로 보고서'를 30일 발간했다.

연구팀은 판매자가 사업 성장 단계마다 서로 다른 어려움을 겪는다는 점에 주목해 지난 10여년간 네이버 스마트스토어의 판매자 지원 체계가 어떻게 변화했는지 분석했다.

30일 네이버가 발간한 'D-커머스 리포트 2026: 스마트스토어 10년 진화 경로 보고서' [사진=NAVER]

보고서에 따르면 스마트스토어는 판매자가 직접 사업을 운영하는 '판매자 주도형' 모델을 기반으로 진입 장벽 완화와 데이터 활용, 금융 지원 등 성장 단계별 지원책을 확대해 왔다.

초기에는 온라인 창업자의 비용과 자금 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 네이버는 2018년 '무료 스마트스토어'를 도입하고 2020년에는 판매대금을 빠르게 받을 수 있는 '빠른 정산 서비스'를 선보였다.

판매자의 사업 규모가 커지면서 지원 범위는 콘텐츠와 물류, 데이터 영역으로 확대됐다. 2020년 쇼핑라이브, 2022년 물류 솔루션, 2023년 각종 커머스 솔루션 등을 잇따라 도입했다.

최근에는 AI 기반 개인화와 재구매 고객 확보, 배송 경쟁력 강화에 초점을 맞추고 있다. 네이버는 2024년 AI 추천 기반의 '네이버플러스 스토어'를 선보이고 물류 인프라와 N배송을 고도화하고 있다.

30일 네이버가 발간한 'D-커머스 리포트 2026: 스마트스토어 10년 진화 경로 보고서' [사진=NAVER]

판매자가 중요하게 평가하는 지원도 성장 단계에 따라 달랐다.

조사 결과 진입기 판매자의 50.6%, 성장기 판매자의 53.2%는 낮은 수수료와 빠른 정산 등 '금융 지원'을 스마트스토어를 주력으로 운영하는 이유로 꼽았다.

반면 성숙기 판매자는 마케팅 노출과 판로 개척 등 '사업적 지원'을 선택한 비율이 48.3%로, 금융 지원을 꼽은 비율 40.0%보다 높았다.

판매자용 솔루션의 매출 효과도 확인됐다. 단골 고객 관리용 CRM 솔루션인 '판매자쿠폰'은 사용 이후 매출 증가 효과가 약 3개월간 이어졌으며, '한 달 사용 리뷰'가 초기보다 2배 이상 증가한 스토어는 매출이 최대 9.6% 늘어난 것으로 나타났다.

유병준 서울대 교수는 "네이버는 급변하는 시장 환경에서 판매자들이 경쟁력을 유지하며 사업을 키울 수 있도록 지난 10년간 기술 인프라를 발전시켜왔다"며 "AX 전환을 맞은 판매자들이 이러한 인프라를 활용해 사업을 확대할 수 있을 것"이라고 말했다.

최보름 연세대 교수는 "스마트스토어는 검색·결제·데이터·물류·금융 등의 인프라를 연결하며 판매자 성장 단계에 따른 지원 체계를 구축해왔다"고 말했다.

flurry327@newspim.com