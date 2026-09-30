LS에코에너지, 베트남에 방산용 희토류 생산거점 구축

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116억원 투자해 연 240톤 사마륨 생산…12월 시양산

美 방산 공급망 규제 대응…라이너스·LS전선과 비중국 밸류체인 구축

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS에코에너지가 베트남에 사마륨(Samarium) 금속 생산시설을 구축하고 방산용 희토류 시장 공략에 나선다.

LS에코에너지는 116억원을 투자해 베트남 호찌민 소재 생산법인 LSCV 부지에 연간 약 240톤 규모의 사마륨 금속 생산시설을 구축한다고 30일 밝혔다. 오는 12월 시양산에 들어갈 계획이다.

LS에코에너지 베트남 생산법인 전경.[사진=LS에코에너지]

사마륨 금속은 사마륨-코발트(SmCo) 영구자석의 핵심 원료다. SmCo 영구자석은 고온에서도 안정적인 자력을 유지할 수 있어 전투기와 미사일 등 항공우주·방산 분야에 주로 사용된다.

회사가 구축하는 생산시설에서는 연간 약 700~1000톤의 SmCo 영구자석을 생산할 수 있는 규모의 사마륨 금속을 공급할 수 있다.

LS에코에너지는 미국의 방산 공급망 규제 강화에 대응해 비중국권 희토류 공급망을 선점한다는 방침이다. 미국은 2027년 1월부터 국방부 조달용 SmCo 영구자석에 적용되는 공급망 규제를 원료 단계까지 확대할 예정이다.

이번 투자는 LS에코에너지와 호주 희토류 기업 라이너스(Lynas)의 협력이 실제 생산으로 이어지는 첫 사업화 사례다. 양사는 지난 7월 각각 300억원 규모의 전환사채(CB)를 상호 인수하며 협력 관계를 강화했다.

사업 구조는 라이너스가 희토류 원료를 공급하고 LS에코에너지가 베트남에서 희토류 금속을 생산한 뒤 이를 LS전선의 영구자석 공장에 공급하는 방식이다. 이를 통해 원료 조달부터 금속 생산, 영구자석 제조까지 이어지는 비중국 공급망을 구축한다는 계획이다.

LS에코에너지는 향후 디스프로슘(Dy), 터븀(Tb), 네오디뮴·프라세오디뮴(NdPr) 등으로 희토류 금속 생산 품목을 확대할 예정이다.

이상호 LS에코에너지 대표는 "희토류 자원이 부족한 한국도 고부가가치 소재·부품 제조를 통해 글로벌 공급망의 핵심 축으로 도약할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com