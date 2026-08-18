골든블루, 숏폼 크리에이터 육성한다...'새파란 녀석들' 4기 모집

AI 핵심 요약beta
- 골든블루가 18일 새파란 녀석들 4기를 모집했다
- 새파란 녀석들은 숏폼 공략용 디지털 소통 프로젝트다
- 1~3기 누적 3900만회, 상금 500만원을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 종합주류회사 골든블루가 숏폼 크리에이터 육성 프로젝트 '새파란 녀석들' 4기를 모집한다고 18일 밝혔다.
'새파란 녀석들'은 지속적으로 성장하고 있는 숏폼 콘텐츠 시장을 공략하고 2030 세대의 감성으로 주류 문화를 새롭게 해석하기 위해 기획된 골든블루의 대표적인 디지털 소통 프로젝트다.
실제로 앞선 1~3기 활동을 통해 총 3900만 회의 누적 인게이지먼트(Engagement, 사용자가 올린 글이나 사진 같은 콘텐츠에 대한 공감, 댓글, 공유, 조회수 등 모든 참여 활동의 합계)를 돌파했다. 최근 활동한 3기는 1200만 회 이상의 인게이지먼트을 달성했다.
새파란 녀석들 프로젝트의 가장 큰 차별점은 '밀착형 전문가 코칭 시스템'이다. 골든블루는 대한민국 셀럽들의 숏폼을 관리하고 있는 김기현 키위랩(KIWE LAB)의 대표와 협업해 크리에이터들에게 실전 제작 노하우를 전수한다
특히 단순한 오프라인 단체 강의를 넘어 온라인 1:1 맞춤 코칭 및 피드백을 제공할 예정이다.
또한 참가자들의 활발한 콘텐츠 제작을 독려하기 위해 우수 참가자들에게 총 500만 원 규모의 상금을 지급하며 활동이 종료된 이후에도 크리에이터 커뮤니티를 지원할 계획이다.
'골든블루 새파란 녀석들' 4기 모집은 다음달 2일까지 진행된다. 지원 방법 및 프로그램에 대한 자세한 내용은 골든블루 공식 인스타그램 채널을 통해 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com