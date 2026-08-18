바이브컴퍼니, 상반기 매출 58억·영업손실 15억 기록

AI 핵심 요약beta
- 바이브컴퍼니가 18일 상반기 매출 58억4700만원을 냈다.
- 영업손실은 15억1300만원으로 전년보다 58.5% 줄었다.
- 공공·민간 AX 사업 확대로 하반기 실적 개선을 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 바이브컴퍼니는 2026년 상반기 연결기준 매출액 58억4700만원, 영업손실 15억1300만원을 기록했다고 18일 밝혔다.
연결 매출은 전년 동기 대비 19.7% 줄었고, 영업손실은 58.5% 축소됐다.
연결 매출 감소에는 종속기업 지위 변동에 따른 회계처리가 영향을 미쳤다. 바이브컴퍼니가 지분 33%를 보유한 바질클럽은 올해 1월 다른 주주의 의결권 위임이 해지되면서 종속기업에서 관계기업으로 변경됐다. 이에 따라 올해 상반기 연결 실적에는 바질클럽의 1월 실적만 반영됐으나, 전년 동기에는 6개월치 실적이 포함됐다.
별도기준 상반기 매출액은 56억6000만원으로 전년 동기 50억6600만원 대비 11.7% 증가했다. 영업손실은 14억9000만원으로 전년 동기 35억6900만원 대비 58.3% 축소됐다.
당기순손실은 확대됐다. 지난해 관계기업 퀀팃의 유상증자 과정에서 약 43억원의 일회성 간주처분이익이 발생한 데 따른 기저효과가 반영됐다.
바이브컴퍼니는 공공·민간 부문에서 인공지능 전환(AX) 사업을 확대하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT) 공공급식통합플랫폼 운영·유지관리와 문화체육관광부 정책여론수렴시스템 고도화 사업 등을 수행하고 있다. 민간 기업의 인공지능 활용 수요에 대응해 '썸트렌드 모델컨텍스트프로토콜(MCP)', '바이브 에이아이 데이터(VAIV AI DATA)', '바이브 에이전트 플랫폼(VAIV Agent Platform)' 등 제품군도 확대하고 있다.
바이브컴퍼니 관계자는 "별도기준으로 매출 성장과 영업손실 축소가 동시에 나타나며 본업의 실적 개선 흐름이 이어지고 있다"며 "공공·민간 수주와 AX 제품의 매출이 하반기부터 순차적으로 반영될 것으로 예상되는 만큼 연간 기준 손익 개선과 흑자 전환을 기대하고 있다"고 말했다.
dconnect@newspim.com