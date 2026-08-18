李대통령 "을지연습, 북한 공격 아닌 국민 안전 대비 태세 갖추는 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 18일 을지국가안보회의를 열고 UFS 연습 방침을 밝혔다.
- 북한 공격 의도 없고 국민 보호 위한 방어적 연습이라고 강조했다.
- 실전 같은 대비태세 주문하며 최근 전쟁 양상 반영을 지시했다.
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"특정 대상 적대 아닌 방어 성격"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 18일 한미 연합 '을지 자유의 방패(UFS)' 연습에 대해 북한을 공격하거나 한번도의 긴장을 높이려는 의도가 없다고 강조했다.
이 대통령은 이날 오전 을지 국무회의를 주재하기 전 을지국가안전보장회의(NSC)를 열고 이같이 말했다.
이 대통령은 "싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것이 무엇보다 중요하나, 최악의 상황도 대비가 필요한 만큼 비상사태에 우리 국민을 보호하고 국가 안전 보장을 위한 실질적인 연습이 되도록 을지연습을 진행해 달라"고 주문했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.
이 대통령은 을지연습은 국민의 생명과 안전을 지키는 방어적 성격이라는 점을 강조하며 북한에 대한 공격 의사가 없다는 점도 다시 한 번 분명히 했다.
◆"을지연습, 특정 대상 적대시 아닌 국민 평화 일상 수호"
또 이 대통령은 "을지연습을 기존에 하던대로 반복하지 말고 최근 전쟁 양상을 반영해 현실에 맞는 국가 총력전 차원의 실질적인 대비 연습이 되도록 준비하라"며 "어떠한 상황이 발생하더라도 국민을 보호할 수 있는 대비 태세를 갖출 것"을 지시햇다.
이 대통령은 "을지연습의 기본적 목적은 특정 대상을 적대시하는 것이 아니라 국민의 안전하고 평화로운 일상을 지키는 데 있다"고 거듭 강조했다.
이날 회의는 한성숙 국무총리와 조현 외교부 장관, 정동영 통일부 장관, 안규백 국방부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 이종석 국가정보원장, 위성락 국가안보실장, 강건작 국가안보실 1차장, 송기호 국가안보실 3차장, 진영승 합동참모본부 의장이 참석했다.
pcjay@newspim.com