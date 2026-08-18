李대통령 "가뭄·폭염·폭우 동시에 나타나…기후 재난 시스템 현대화 시급"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 18일 기후 재난 대응 현대화를 주문했다
- 가뭄·폭염·폭우 대비 인프라 보강과 예측 고도화를 지시했다
- 경남 거제 등 비 피해 지역 복구 대책도 당부했다
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재난 미리 예측하고 선제적 대비에 주력"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 18일 낡은 기후 재난 시스템의 현대화를 주문하며, 가뭄과 폭염, 폭우 같은 기상 이변에 선제적으로 대비하는 국가 체계를 갖출 것을 당부했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 을지 국무회의에서 "기록적인 가뭄과 폭염, 폭우가 동시에 나타나는 기상 재난이 일상이 됐다"라며 "과거 기후에 맞춰진 기후 재난 시스템의 현대화가 시급하다"라고 지적했다.
이 대통령은 "댐과 저수지, 하천, 제방, 하수관로 같은 인프라를 극한적 기후 재난에 대비할 수 있는 수준으로 충분히 보강할 계획을 실질적으로 추진해야겠다"라고 말했다.
이 대통령은 "인공지능 기술 활용과 기상 위성의 추가 확보를 통해 기후 예측 모델을 한층 정교화하는 방안도 적극 검토하라"며 "재난이 발생한 후 잘 수습하는 것도 중요하지만, 미리 예측하고 선제적으로 대비하는 국가 체계를 갖추는 데 보다 주력해야겠다. 관련 예산과 인력 확충, 제도 개선에 만전을 기해 달라"라고 강조했다.
이 대통령은 전날 비 피해를 입은 경남 거제를 언급하기도 했다. 이 대통령은 "지난 주말 남부지방에 큰 비가 내렸다. 이번 폭우로 극심한 가뭄을 겪던 일부 지방에 국가 소방 동원령은 해제됐으나 여전히 가뭄이 이어지고 있다"라며 "한편으로 반가운 비이긴 한데, 너무 많이 내려서 심각한 수해를 입은 지역도 속출 중"이라고 우려했다.
그러면서 한성숙 국무총리를 향해 "총리가 (전날 경남 거제에) 다녀오긴 했는데 거제를 포함해 비 피해가 큰 지역에 대한 복구 대책을 잘 챙겨 달라"고 부탁했다.
pcjay@newspim.com