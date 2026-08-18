李대통령 "전작권 임기 내 차질없이 환수…'한미동맹' 상징 핵잠 사업 속도 내야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 18일 을지국무회의를 주재했다
- 전작권 임기 내 환수와 국군사관학교 창설을 당부했다
- 핵 추진 잠수함 사업도 차질 없이 준비하라고 했다
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"국군사관학교 창설, 차질 없이 준비"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 '을지 자유의 방패(UFS) 연습' 둘째 날인 18일 전시 작전권의 임기 내 환수와 국군사관학교 창설, 핵 추진 잠수함(핵잠) 사업을 차질 없이 준비해 달라고 당부했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 '을지 국무회의'를 주재하며 "우리 정부 출범 이후 두 번째 을지연습이 시작됐다"며 "이번 을지연습 과정에서 우리의 방위 태세를 보다 면밀하게 점검·보완하고 국가의 총체적 위기 대응 역량을 강화해야겠다"고 말했다.
이 대통령은 "국방력을 굳건하게 하려면 작전 능력의 전방위적 고도화와 이를 함께 이뤄낼 인재 육성 체계 갖추는 게 필수"라며 "이를 위해 전작권의 임기 내 환수를 당초 정부 계획에 따라 차질 없이 추진해야겠다"고 강조했다.
그러면서 이 대통령은 "전장의 구분이 무의미해진 미래전에 대비하려면 통합적인 작전 능력을 갖춘 간부도 길러내야 한다"며 "국군사관학교 창설 또한 차질 없이 준비해 달라"고 말했다.
이 대통령은 "견고한 한미동맹, 또 자주 국방 역량 강화는 서로 필요 충분 조건"이라며 "동맹이 굳건해야 안보의 근간이 더 튼튼해지고, 우리 자신의 힘을 키워야 동맹으로서 가치가 더 커진다. 보다 건설적이고 굳건한 한미동맹의 미래를 상징할 핵잠 추진 사업도 속도를 내달라"고 당부했다.
pcjay@newspim.com