李대통령 "민주당은 하나일 때 강해...새 지도부 중심으로 다시 뭉쳐야"

전국당원대회 축하 영상 메시지에서 단합 강조

[대전=뉴스핌] 김승현 신정인 기자 = 이재명 대통령은 17일 더불어민주당 전국당원대회를 맞아 "우리 민주당은 하나일 때 가장 강했다"며 "새로운 지도부 중심으로 다시 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 민주당 전국당원대회에 보낸 영상 메시지를 통해 "그동안은 민주당답게 치열하게 토론하고 경쟁했지만 오늘부터는 새로운 지도부 중심으로 다시 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "사랑하고 존경하는 민당 당원 동지 여러분, 오랜만에 인사드린다"며 "정말로 보고 싶었다. 직접 만나 손도 잡고 대화도 하고 싶었는데 아쉽지만 이렇게 영상으로나마 여러분과 함께 할 수 있어 참으로 반갑다"고 말문을 열었다.

[대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 제3차 정기전국당원대회에서 이재명 대통령의 영상 축사가 방영되고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com

그는 "지금까지 당을 순조롭게 이끌어주신 한병도 대행 그리고 지도부와 전국당원대회를 차질없이 준비해준 전준위, 선관위 관계자, 당직자와 보좌진 여러분 참으로 고생 많았다"며 "이제 곧 출범하는 당대표와 지도부에도 미리 축하 말씀드린다"고 했다.

이어 "우리 민주당은 숱한 위기 순간마다 당원들의 헌신과 국민 신뢰를 바탕으로 더 강한 민주당으로 꾸준히 성장해왔다"며 "더 나은 나라를 바라는 저마다의 절박한 마음이 있기 때문에 우리 민당은 앞으로도 대민의 성장과 도약을 이끌 더 강하고 유능한 정당으로 나아갈 것이 분명하다"고 말했다.

그러면서 "지난 1년 여러 위기의 파고 속에서 우리는 오히려 대민의 잠재력과 가능성, 그리고 큰 기회를 확인했다"며 "올해는 세계 어떤 나라도 대신할 수 없는 대체불가 대한민국의 담대한 꿈이 제대로 시작된 해로 함께 만들어가자"고 강조했다.

이 대통령은 "세계가 주목하는 나라에서 세계가 꼭 필요로 하는 필수국가, 모든 국민과 지역이 성장 기회와 혜택을 고루 누리는 산업강국, 함께 행복한 대민을 향해 대한국민과 함께 거침없이 나아갔으면 좋겠다"고 밝혔다.

마지막으로 "같은 뜻을 품고 같은 곳을 향해 걸어가는 동지, 민주주의 대민을 함께 만드는 민당의 유능하고 강한 지도부 여러분을 믿는다"며 "존경하고 사랑하는 당원 동지 여러분, 우리는 하나"라고 덧붙였다.

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