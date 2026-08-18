사무실 선택 기준 변화…'현대 테라타워 구리갈매' 눈길

AI 핵심 요약beta
- 경기 구리 갈매지구 현대 테라타워가 입주를 진행했다
- 서울 임대료 상승에 수도권 지식산업센터 수요가 늘었다
- 도어투도어 하역과 교통·편의시설을 갖췄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 최근 기업의 업무 공간 선택 기준이 비용 효율성 중심으로 옮겨가는 가운데, 경기 구리 갈매지구에 조성된 복합 지식산업센터 '현대 테라타워 구리갈매'가 입주를 진행 중이다.
경기 불확실성과 서울 중심업무지구의 임대료 상승이 맞물리면서, 상대적으로 사옥 마련 비용 부담이 적은 수도권 지식산업센터로 이전하려는 기업 수요가 관찰되고 있다.
이러한 흐름 속에 공급된 '현대 테라타워 구리갈매'는 지하 2층~지상 10층 규모로 건립됐다. 입주 기업의 업종과 업무 특성에 맞춰 내부 공간을 업무형, 라이브오피스형, 드라이브인형 등으로 세분화해 구성한 것이 특징이다.
특히 물류 이동이 잦은 제조업 및 유통업체를 위해 차량이 호실 앞까지 진입할 수 있는 도어투도어(Door to Door) 하역 시스템과 직선형 램프를 도입했다. 내부 층고는 최대 6m로 설계해 화물 적재 공간을 확보했으며, 상층부에는 야외 공간을 활용할 수 있는 테라스형 업무 시설을 배치했다.
교통 접근성의 경우 수도권 전철 8호선 별내역과 경춘선 갈매역이 인접해 있다. 8호선을 통해 잠실 등 서울 동남권으로 이동이 용이하며 환승을 거쳐 2·3·5·9호선 및 수인분당선 등 주요 노선을 이용할 수 있다. 도로망은 갈매IC와 퇴계원IC가 가까워 세종포천고속도로 및 수도권제1순환고속도로 진출입이 수월하다.
단지 내 부대시설로는 회의실, 세미나실, 피트니스센터, 라운지 등 공용 업무·휴게 공간이 조성됐다. 아울러 구리웰니스건강검진센터가 단지 내 입점해 있어 입주 기업 임직원을 위한 의료 및 건강관리 인프라도 구축되어 있다.
해당 단지는 현재 입주 절차가 진행되고 있으며, 단지 1층 홍보관에서 입주 및 잔여 호실 관련 세부 안내를 제공하고 있다.
ohzin@newspim.com