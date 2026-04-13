행안부, 고유가 지원금 지급 속도전…시도 부단체장 회의 개최

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 13일 전국 17개 시도 부단체장 회의를 열어 고유가 피해지원금 지급 준비를 당부했다.
- 지방정부에 부단체장 중심 TF 구성과 오프라인 지급수단 확보, 찾아가는 신청 서비스 운영을 요청했다.
- 지원금은 27일부터 기초수급자 등 1차 지급, 18일부터 일반 국민 70% 대상 2차 지급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 13일 고유가 피해지원금의 신속한 지급을 위해 전국 17개 시·도 부단체장 회의를 개최하고 지방정부의 철저한 사전 준비와 적극적인 대응을 당부했다.
이번 회의는 지난 10일 국회에서 고유가 피해지원금을 포함한 추가경정예산안이 의결됨에 따라, 지원금이 현장에서 차질 없이 집행될 수 있도록 점검하기 위해 마련됐다.
행안부는 각 지방정부에 부단체장 중심의 '고유가 피해지원금 전담 TF'를 구성해 신청부터 지급, 사용까지 전 과정에 행정 역량을 집중해줄 것을 요청했다.
또한 지역사랑상품권과 선불카드 등 오프라인 지급수단에 대한 수요를 사전에 예측해 충분한 물량을 확보하고, 취약계층 여부가 노출되지 않도록 카드 디자인 등에도 세심한 배려를 당부했다.
아울러 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민을 위한 '찾아가는 신청' 서비스를 적극 운영하고, 오프라인 신청 안내와 콜센터 상담을 위한 인력 확보 및 교육도 신속히 추진할 것을 강조했다.
행안부는 지방정부가 보통교부세 등 가용 재원을 활용해 지방 추경을 조속히 추진하고, 필요 시 국비를 활용해 선지급하는 등 속도감 있는 집행도 병행할 것을 주문했다.
고유가 피해지원금은 오는 4월 27일부터 5월 8일까지 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족을 대상으로 1차 지급되며, 5월 18일부터 7월 3일까지는 미신청자와 일반 국민의 70%를 대상으로 2차 지급이 진행될 예정이다.
김민재 행정안전부 차관은 "국민께서 신속하게, 또 불편함 없이 고유가 피해지원금을 지급받기 위해서는 지역 현장의 빈틈 없는 사전 준비와 신속한 대응체계가 뒷받침되어야 한다"라며 "고유가 피해지원금이 차질 없이 집행되고, 국민께 온전히 전달될 수 있도록 지방정부와 함께 지급 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com