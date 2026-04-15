전남 구례 '수숲기간', 행안부 청년마을 공모 선정

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임업자원 활용한 산촌형 모델…전남 6년 연속 선정

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 구례군의 '수숲기간'이 행정안전부의 '2026년 청년마을 만들기' 공모사업에 최종 선정됐다. 전라남도는 이로써 6년 연속 청년마을 공모 선정 기록을 이어가게 됐다.

'청년마을 만들기' 사업은 지역 청년 유출을 막고 외지 청년의 지역 정착을 지원하기 위해 행안부가 추진하는 사업으로 청년에게는 새로운 삶의 기회를, 지역에는 활력을 불어넣는 것을 목표로 한다.

구례 수숲기간-토지면 오미마을. [사진=전남도] 2026.04.15 ej7648@newspim.com

올해는 전국 141개 단체가 공모에 참여했으며 서면·현장·발표심사를 거쳐 10곳이 선정됐다. 선정된 청년마을에는 연간 2억 원씩 3년간 총 6억 원이 지원된다.

구례 '수숲기간'은 지역 임업과 산림 자원을 기반으로 청년 유입–체류–정착으로 이어지는 산촌형 청년마을을 조성한다. 임업·산림 관련 인적 자원과 산림조합 등 유관기관을 연계해 창직과 일자리 창출을 추진하며 '나물사관학교', '할매니저', '숲속 할로윈' 등 지역 특색 프로그램도 함께 운영한다.

윤연화 전남도 인구청년이민국장은 "청년들이 지역에 머물며 도전하고 성장할 수 있도록 청년마을 활동을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

행안부는 2018년부터 전국 61곳을 청년마을로 선정했으며, 전남에서는 목포 '괜찮아마을', 강진 '병영창작상단', 고흥 '신촌꿈이룸마을', 보성 '전체차랩(LAB)' 등에 이어 구례 '수숲기간'까지 총 7곳이 이름을 올렸다.

ej7648@newspim.com