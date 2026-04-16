행안부, 과학의 날 맞아 대통령기록물 공개…원자력부터 누리호까지 한눈에

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 제59회 과학의 날(4월 21일)을 맞아 역대 대통령의 과학기술 정책과 관련된 주요 기록물 33건을 공개한다고 16일 밝혔다.

이번에 공개되는 자료는 과학의 날 기념사를 비롯해 과학기술 진흥 정책 문서, 우주개발 관련 사진과 영상 등으로, 대통령기록포털을 통해 확인할 수 있다.

[자료=행안부]

공개 자료에는 대한민국 과학기술 발전의 흐름이 담겼다. 이승만 정부의 원자과학 연구 추진을 시작으로 박정희 정부의 한국과학기술연구원(KIST) 설립과 대덕연구단지 조성, 김영삼 정부의 우주개발 전략 수립 과정 등이 포함됐다.

또 김대중 정부의 우주센터 건설 계획, 노무현 정부의 우주센터 기공, 이명박 정부의 나로우주센터 완공, 문재인 정부의 한국형 발사체 '누리호' 발사까지 이어지는 우주개발 과정도 함께 소개된다.

이와 함께 역대 대통령이 과학의 날 기념식에 참석하거나 연구 현장을 방문한 기록물도 공개돼, 과학기술을 국가 발전의 핵심 동력으로 삼아온 정책 기조를 확인할 수 있다.

한성원 대통령기록관장은 "이번 과학의 날 기념 대통령기록물 공개가 원자력 연구부터 누리호 발사까지 70여 년에 걸친 위대한 도전의 역사를 국민과 함께 되새기는 소중한 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 주요 국가 기념일과 연계하여 의미 있는 대통령기록물을 지속적으로 발굴하고 공개해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com