국립대구과학관, 4월 과학의 달·5월 가정의 달 과학문화 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 국립대구과학관은 13일 4월 과학의 달과 5월 가정의 달을 맞이해 다양한 과학문화 체험 행사를 개최한다고 밝혔다.
- 18일부터 26일까지 인공지능을 주제로 한 과학의 달 행사에서 AI 체험, 캐리커처 사진관, 자율주행 자동차 책 등 만들기 프로그램을 운영한다.
- 5월 2일부터 25일까지 공룡을 주제로 공룡 버스 체험, 화석 발굴 꾸러미, 어린이날 주간 특별 행사 등을 진행한다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=국립대구과학관은 4월 과학의 달과 5월 가정의 달을 맞이하여 다양한 과학문화 체험 행사와 문화예술 공연을 개최한다고 13일 밝혔다.
오는 18일부터 26일까지 매주 주말 인공지능(AI)을 주제로 진행하는 과학의 달 행사에서는 ▲인공지능과 함께 플레이 스테이션, ▲찰칵 인공지능 캐리커처 사진관 체험 행사와 ▲자율주행 자동차 입체 책, ▲이진법 부호 머리글자 팔찌, ▲나만의 오토마타 로봇 등 다양한 만들기 프로그램을 체험할 수 있다.
5월 가정의 달을 맞이하여 진행되는 행사는 5월 2일부터 25일까지 평일, 주말, 공휴일 기간 동안 공룡을 주제로 진행되며 ▲상상팡팡! 생생한 공룡 버스, ▲쥐라기 복원 연구소 체험 행사와 ▲공룡 화석 발굴 꾸러미, ▲공룡 3D 입체 퍼즐, ▲공룡 목걸이, ▲공룡 투명 팽이 등 만들기 체험, ▲공룡 어린이 원정대 행사 등 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.
특히 어린이날 주간인 5월 9일부터 17일까지 주말 동안 ▲공룡 공원 사진 찍는 곳, ▲공룡 자유 공연, ▲얼굴 그림 행사, ▲키다리 피에로 풍선 공예 등 어린이들을 위한 특별 행사를 운영할 예정이다. 모든 체험 행사는 국립대구과학관 야외 또는 본관에 설치된 체험 공간에서 진행되며, 행사 당일 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.
또한 과학문화예술 공연으로 오는 18일 아동극 '헨젤과 그레텔 & 피노키오', 5월 23일 뮤지컬 '과학으로 달리는 내일', 6월 20일 마술 공연 '뉴트의 초록우주를 찾아서'를 국립대구과학관 사이언트리홀에서 개최한다.
이번 과학문화예술 공연은 과학관 누리집 예약 접수를 통해 참여할 수 있으며, 온라인 미예약분에 한해 공연 당일 현장 접수가 가능하다. 국립대구과학관 이난희 관장은 "과학의 달과 가정의 달을 맞이하여 과학관을 방문하는 관람객들에게 다양한 과학체험 행사와 문화예술 공연 제공을 통해 지역 과학문화 확산에 기여할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
yrk525@newspim.com