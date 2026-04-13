HLB생명과학R&D, CBD 원료의약품 국산화 국책과제 선정

AI 핵심 요약beta
- HLB생명과학R&D가 13일 의료용 대마 원료의약품 개발 국가 연구개발 과제의 공동연구기관으로 선정됐다.
- 총 57억 원 규모 사업에서 회사는 17억 원을 투입해 햄프 유래 CBD 기반 비임상 적응증 발굴과 CMC, IND 준비를 수행한다.
- 전량 수입에 의존하던 고순도 CBD 원료의약품의 국산화를 목표로 산학연 컨소시엄과 협력해 연구개발을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = HLB생명과학의 자회사 HLB생명과학R&D가 의료용 대마 원료의약품 개발 관련 국가 연구개발 과제의 공동연구기관으로 선정되며 해당 분야 사업 기반을 마련했다고 13일 밝혔다.
HLB생명과학R&D는 자사가 참여한 컨소시엄이 농림축산식품부가 추진하고 농림식품기술기획평가원이 주관하는 '농생명자원기반 국가필수의약품 원료공급망 대응기술개발사업' 과제의 수행 주체로 선정됐다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 과제는 칸나비디올(CBD) 원료의약품의 첨단 생산 플랫폼 구축과 안정적인 원료 확보를 위한 재배 기술 개발을 핵심으로 하며, 현재 전량 수입에 의존하고 있는 고순도 CBD 원료의약품(API)의 국산화를 목표로 한다. CBD는 대마에서 추출되는 비환각성 성분으로, 항암·항염·피부질환 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 주목받고 있다.
컨소시엄에는 HLB생명과학R&D를 비롯해 네오켄바이오, 에이팩, 토포랩, 동국대학교, 국립경북대학교, 경북바이오산업연구원 등 다수의 산학연 기관이 참여했다.
총 사업비는 약 57억 원 규모로, 이 중 HLB생명과학R&D가 약 17억 원을 활용해 햄프 유래 CBD 기반 비임상 적응증 발굴과 CMC(화학·제조·품질관리) 구축, IND(임상시험계획 승인 신청) 준비 등 핵심 연구개발을 수행할 예정이다.
회사는 이번 과제를 통해 고순도 CBD 원료의약품의 국산화 기반을 마련하는 한편, 관련 연구개발 역량과 사업화 경쟁력도 함께 강화해 나간다는 방침이다. 특히 비임상부터 CMC, IND 단계까지 전주기 연구개발 경험을 축적함으로써 파이프라인 확장과 기술사업화 가능성도 한층 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
김연태 HLB생명과학R&D 대표이사는 "이번 과제 선정은 HLB생명과학R&D의 연구개발 역량과 기술 경쟁력을 다시 한번 입증한 의미 있는 성과"라며 "컨소시엄 참여기관들과 긴밀히 협력해 고순도 CBD 원료의약품 국산화 기반을 구축하고, 관련 연구개발을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com