HLB생명과학, 조직은행 허가 취득…"인체조직 이식재 사업 확대"

인체조직 이식재 사업 본격화…영업망 확대 나선다

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인체조직 이식재 전문기업 HLB생명과학은 조직은행 허가를 취득하며 인체조직 이식재 사업 확대를 본격화한다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 허가로 뼈, 연골, 근막, 피부 등 인체조직을 취급할 수 있는 기반을 확보했으며, 관련 사업을 본격적으로 추진할 수 있게 됐다. 이번 허가 취득은 HLB생명과학이 지난달 의료기기 전문기업 올소테크와 인체조직 이식재 국내 총판 계약을 체결한 데 이은 후속 성과다.

회사 측은 이번 조직은행 허가 취득을 계기로 전국 병원을 대상으로 영업망 확대와 시장 공략 강화에 나선다는 방침이다. HLB생명과학이 유통하게 될 '프리덤인젝트 리필'은 인체유래 무세포 동종진피 주사제로, 피부를 원재료로 사용하는 인체조직 기반 제품이다.

HLB생명과학이 공급하는 무세포 동종진피 주사제 '프리덤인젝트 리필'. [사진=HLB생명과학]

특히 이 제품은 인대, 건, 근육 등 손상된 조직의 치료와 수술 보완 목적으로 사용되며, 실온 보관이 가능해 의료 현장에서의 활용 편의성이 높을 것으로 기대된다. 피부 유래 조직에서 세포와 지방 성분을 제거한 뒤, 콜라겐 등 조직 재생에 필요한 세포외기질 성분을 최대한 보존한 의료용 생체소재로, 손상된 연조직과 관절 등의 재건, 재생, 회복에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 평가된다.

또한 HLB생명과학은 이번 조직은행 허가를 계기로 보다 다양한 인체조직 기반 제품으로 사업을 넓혀갈 수 있을 것으로 기대하고 있다. 우선 공급 대상은 전국 정형외과, 신경외과, 산부인과, 비뇨기과 등이며 향후 판로를 점진적으로 확대해 나간다는 계획이다.

백윤기 HLB생명과학 대표이사는 "이번 조직은행 허가 취득은 인체조직 이식재 사업을 본격화할 수 있는 핵심 기반을 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "이를 바탕으로 관련 제품의 국내 공급 확대는 물론, 재생의학 분야에서 새로운 성장동력을 지속적으로 만들어가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com