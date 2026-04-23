[로펌이슈] 바른, 한국능률협회컨설팅과 에너지·인프라 협력 MOU 체결

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이동훈 "복합 리스크 선제적으로 관리할 수 있는 통합 솔루션 제공"

법률·경영 결합 '원스톱 자문' 구축…발전·원전·철도 등 복합 과제 공동 대응

신사업 공동 발굴·통합 자문·공동 세미나 등 4대 협력 방안 추진

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 법무법인(유한) 바른이 한국능률협회컨설팅(KMAC)과 손잡고 에너지·인프라 분야 통합 자문 시장 공략에 나섰다.

바른은 지난 22일 KMAC과 에너지·인프라 부문 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다. 양사는 법률 자문과 경영컨설팅 역량을 결합해 발전, 원자력, 신재생에너지, 철도 등 주요 산업에서 증가하는 복합 과제에 공동 대응한다는 계획이다.

법무법인(유한) 바른이 한국능률협회컨설팅(KMAC)과 손잡고 에너지·인프라 분야 통합 자문 시장 공략에 나섰다.사진은 (왼쪽부터)한수희 한국능률협회컨설팅 대표와 이동훈 법무법인 바른 대표 변호사가 기념 촬영을 하고 있는 모습. [사진=법무법인 바른]

이번 협약은 발전 공기업 기능조정, 철도 구조개편, 원전·신재생 관련 제도 대응, 해외 에너지·인프라 사업 진출 등에서 법률·제도 검토와 경영 전략 수립이 동시에 요구되는 흐름에 대응하기 위해 추진됐다. 단일 기관이 대응하기 어려운 영역에 대해 통합 솔루션을 제공하는 것이 핵심이다.

KMAC는 탄소중립, 수소에너지, 발전 및 원전 정책 설계 등 에너지 분야와 교통·항공·항만·스마트시티 등 국가 기간 인프라 전반에서 컨설팅을 수행해온 전략 파트너다.

바른은 가스복합·열병합·원자력·수력 등 전통 발전과 태양광·풍력·에너지저장장치(BESS)·청정수소 등 신재생에너지, 민간투자사업(PPP), 해외 투자개발사업(IPP)까지 전 영역에서 자문 경험을 축적해왔다. 특히 입찰·계약 구조 설계부터 규제 대응, 분쟁 발생 시 소송·중재까지 사업 전 주기 자문 역량을 갖춘 점이 강점으로 꼽힌다.

양사는 협약을 계기로 ▲신사업 공동 발굴 및 컨소시엄 참여 ▲전략·조직·법률 통합 자문 모델 구축 ▲고객 기반 연계 협력 ▲세미나·포럼 및 정책 리포트 발간 등 4대 분야 협력을 추진한다.

이동훈 바른 대표변호사는 "에너지·인프라 분야는 규제 대응과 법적 리스크 관리가 사업 성패를 좌우한다"며 "양사의 전문성을 결합해 복합 리스크를 선제적으로 관리할 수 있는 통합 솔루션을 제공하겠다"고 밝혔다.

한수희 KMAC 대표이사는 "에너지 산업 환경이 급변하면서 전략과 법률을 결합한 입체적 자문 수요가 커지고 있다"며 "양사의 협력을 통해 새로운 비즈니스 기준을 제시하겠다"고 말했다.

pmk1459@newspim.com