이란전쟁으로 중국 조선사에 유조선 발주 몰려...한국 단골고객도 포함

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 호르무즈 해협 불안으로 인해 중국 조선사에 유조선 발주가 몰리고 있는 것으로 나타났다.

이란 전쟁으로 인해 세계 각국이 원유 운송에 차질을 빚고 있으며, 초대형 유조선(VLCC)에 대한 수요가 증가하고 있다고 중국 관찰자망이 23일 전했다.

이란 전쟁으로 인해 각국은 호르무즈 해협에 대한 의존도를 낮추기 시작했고, 더욱 먼 거리를 운항하더라도 안전이 담보된 노선으로 전환하고 있다. 유조선의 운행 거리가 증가하게 되면 그만큼 더 많은 유조선이 필요해진다.

특히 유조선 신규 수요는 빠른 납기를 필요로 하는 만큼, 납기 기간이 짧은 중국의 조선사에 수주가 몰리고 있다.

매체는 중국의 조선사들이 최근 몇 주 동안 최소 두 개의 스위스 회사와 한 개의 싱가포르 회사로부터 수주를 획득했다고 전했다.

스위스의 유조선 운영사인 어드밴티지탱커스는 오랜 기간 우리나라 조선소와 협력 관계를 맺어 왔지만, 최근 중국에 30만 톤급 초대형 유조선 두 척을 주문했다. 두 척의 유조선은 2028년 2분기와 2029년 3분기에 각각 인도될 예정이다. 가격은 공개되지 않았다.

또한 스위스의 원자재 무역업체인 머큐리아 에너지 그룹도 6척의 유조선을 발주했다. 6척은 2029년에 인도될 예정이다.

싱가포르 상장 업체인 '양자강 해사 발전 공사'도 초대형 유조선 8척을 주문했다. 8척은 2028년부터 2030년 사이에 순차적으로 인도된다.

한편 영국 조선·해운 분석 기관 클라크슨리서치의 3월 자료를 보면 노후 선박 교체 수요와 전쟁 영향이 맞물리면서 올해 전 세계에서 발주된 원유 운반선은 총 91척으로 전년 동기 5척 대비 크게 늘었다. 이 중 중국이 75%에 해당하는 69척을 수주했고, 한국이 나머지 22척을 주문받았다.

호르무즈 해협 인근의 유조선.[사진=로이터 뉴스핌]

ys1744@newspim.com