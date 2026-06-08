트럼프 "이번 주 합의 기대했는데...이란, 협상 복귀하라"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 이번 주 월~수요일(8~10일) 사이 미·이란 합의 서명을 기대했다면서 이란의 이스라엘 미사일 공격이 협상에 도움이 되지 않는다고 비판했다고 폭스뉴스가 보도했다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 "이번 주 월요일(8일)에서 수요일(10일) 사이에 합의가 서명될 것으로 보고 있었는데 이런 일이 벌어졌다"며 "이번 공격이 협상에 결코 도움이 되지 않을 것"이라고 밝혔다.

그는 이란을 향해 "미사일을 쐈으니 이제 그만하고 협상 테이블로 돌아와 합의하라"고 촉구했다.

이스라엘군에 따르면 이란은 이날 이스라엘 북부를 향해 탄도 미사일 약 10발을 발사했다. 이스라엘군은 발사된 미사일 전부 요격했다고 밝혔다.

이란의 이스라엘 본토 공격은 지난 4월 8일 미·이란 휴전 발효 이후 처음이다. 이란의 공격은 이스라엘의 베이루트 남부 외곽 헤즈볼라 거점 타격에 따른 보복 공격이다.

트럼프 대통령은 이스라엘의 레바논 공격에 대해서도 "이스라엘과 조율이 없었다. 불만이다"라고 불쾌감을 표했다.

7일(현지시간) 이스라엘 점령 서안지구 헤브론 상공에서 보이는 이란발 탄도미사일. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com