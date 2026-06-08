[모닝 리포트] 1550원 뚫린 원·달러 환율…'고삐 풀린 원화' 어디까지 가나

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외국인 자금 이탈로 원화 약세 심화

환율 하락 요인 부재로 상황 고착

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 원·달러 환율이 글로벌 금융위기 이후 처음으로 1550원을 돌파하면서 외환시장에 긴장감이 높아지고 있다. 미국 경제의 예상 밖 강세와 중동 지정학적 리스크, 외국인 자금 이탈이 동시에 겹치면서 원화 가치가 주요 통화 가운데서도 유독 큰 폭의 약세를 보이고 있기 때문이다.

시장에서는 정부의 시장 안정화 의지가 환율 급등 속도를 조절할 수는 있겠지만, 원화 강세로 방향을 돌려세울 만한 뚜렷한 재료는 아직 보이지 않는다는 분석이 나온다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.08 dedanhi@newspim.com

◆미국 경제 강세가 달러를 밀어 올렸다

최근 외환시장의 가장 큰 변수는 미국 경제다.미국과 이란 간 종전 협상이 뚜렷한 진전을 보이지 못하는 가운데 미국의 5월 고용지표가 시장 예상치를 크게 웃돌면서 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성이 다시 부각됐다.

그동안 시장은 연내 금리 인하 가능성을 일부 기대해왔지만, 예상보다 견조한 고용시장과 여전히 높은 물가 압력은 오히려 추가 긴축 가능성을 열어놓고 있다.

미국 금리가 높은 수준에서 더 오래 유지될 것이라는 전망이 강화되면서 글로벌 자금은 다시 달러로 이동하고 있다.

실제 주요 통화들도 일제히 약세를 보였다. 유로화는 1% 넘게 하락했고, 일본 엔화 역시 달러당 160엔 선을 다시 넘어섰다. 일본 정부가 시장 개입에 적극적으로 나설 것이라는 기대가 있었지만 실제 개입 움직임이 나타나지 않으면서 엔화 약세가 재개됐다.

위안화와 호주달러 역시 달러 강세의 영향을 피해가지 못했다.

◆원화는 왜 더 약한가

문제는 원화의 약세 폭이 다른 통화보다 훨씬 크다는 점이다. 달러 강세라는 공통 요인 외에도 한국 시장만의 부담이 추가되고 있기 때문이다.

우선 외국인 투자자들의 국내 주식 순매도가 지속되고 있다. 최근 글로벌 반도체 주가 조정과 기술주 약세가 나타나면서 외국인들은 국내 증시에서 대규모 자금을 회수하고 있다.

외국인이 국내 주식을 매도하면 원화를 달러로 환전해 해외로 송금하게 된다. 이는 자연스럽게 달러 수요를 늘리고 원화 가치를 떨어뜨리는 요인으로 작용한다.

여기에 한국은행과 정부가 급격한 환율 상승을 경계하면서도 시장 개입에 신중한 태도를 보이고 있다는 점도 원화 약세를 부추기고 있다.

실제로 달러·원 환율은 단기간에 1500원선을 넘어 1550원까지 치솟았다. 이는 글로벌 금융위기 당시를 제외하면 보기 어려웠던 수준이다.

시장에서는 원화가 글로벌 달러 강세 이상의 약세 압력을 받고 있다는 평가가 나온다.

◆환율을 낮출 재료가 보이지 않는다

더 큰 문제는 환율 상승을 되돌릴 만한 요인이 마땅치 않다는 점이다.

이번 주 발표되는 미국 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상보다 높게 나올 경우 연준의 추가 긴축 기대가 더욱 강화될 수 있다. 이는 달러 강세를 추가로 자극할 수 있는 요인이다.

또 미국과 이란 간 협상 불확실성이 이어질 경우 국제유가와 지정학적 위험이 다시 부각될 가능성도 남아 있다.

국내적으로도 외국인 자금 유입을 촉진할 만한 뚜렷한 모멘텀이 부족하다. 최근 한국 증시의 변동성이 확대된 가운데 외국인 매도세가 진정되지 않는다면 환율 상승 압력은 쉽게 해소되기 어렵다.

시장에서는 정부의 구두 개입과 실제 달러 매도 개입이 환율 상승 속도를 늦출 수는 있지만, 방향 자체를 바꾸기는 쉽지 않을 것으로 보고 있다.

iM증권은 이번 주 달러·원 환율 예상 범위를 1530~1590원으로 제시했다. 반도체 주가를 중심으로 한 글로벌 증시 조정, 즉 위험자산 선호 심리 약화 속에 미국 5월 소비자물가에 대한 경계감 등이 달러화 추가 강세 압력으로 작용할 수 있다. 여기에 미국-이란간 종전 협상 불확실성 지속도 달러 강세를 부추길 수 있는 재료다.

달러의 추가 강세 우려 속에 외국인으 국내 주식 순매도에 따른 수급 우려 지속 등이 달러·원 환율의 추가 상승 압력이다. 정부의 시장개입이 추가 상승 속도를 제어할 것으로 기대하지만 달러-원 환율의 하락 압력을 높일 재료는 부재한 상황이다.

dedanhi@newspim.com