최수진 "투표가 선착순이 된 나라...특검 통해 명백히 선관위 책임 물어야"

"공정과 상식에 민감한 청년들이 먼저 목소리 내"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 8일 지난 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 "투표가 선착순이 된 나라, 청년들이 분노하고 있다"며 "이재명 대통령은 이번 사태를 엄중히 보고 책임져야 한다"고 촉구했다.

지난 6·3 지방선거에서 전국 67개 투표소의 투표용지가 부족해 유권자들이 장시간 대기하거나 투표에 차질을 겪는 사태가 발생했다. 이에 서울대·고려대·연세대 등 주요 대학 총학생회를 비롯해 전국 100여 개 대학이 참여하는 전국총학생회협의회까지 시국선언을 발표하며 정부의 책임을 촉구한 상황이다.

최수진 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌 DB]

최 대변인은 이날 논평을 통해 "올해 대한민국에서 믿기 힘든 비상식적인 일이 벌어졌다"며 "공정과 상식에 누구보다 민감한 청년들이 먼저 목소리를 냈다"고 밝혔다.

이어 "청년들은 정치적 이익을 따지며 이런 행동에 나선 것이 결코 아니다"라며 "누구보다 민주주의의 가치를 소중히 여기는 학생들이 대한민국의 근간이 흔들리고 있다고 판단했기에 직접 목소리를 내기 시작한 것"이라고 강조했다.

최 대변인은 "지금 이 순간에도 수많은 청년과 시민들이 잠실 올림픽공원에 모여 밤낮으로 재선거를 외치고 있다"며 "그 속에는 생애 첫 투표를 가진 학생부터 유모차를 끌고 나온 젊은 부모들까지 2030 세대가 대거 함께하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "이들은 근거 없는 음모론을 펼치러 나온 불순한 시위대가 아니라, 참정권을 훼손당해 분노한 시민들"이라고 역설했다.

최 대변인은 이재명 대통령을 향해 "모든 책임을 선관위 잘못으로 치부해서는 안 된다"며 "광장으로 쏟아져 나온 청년들의 준엄한 경고를 결코 가볍게 들어서도 안 된다"고 직격했다.

아울러 "국정조사에 머물 것이 아니라 특검을 통해 명명백백 선관위의 책임을 묻고, 환골탈태 수준의 쇄신에 나서야 한다"고 촉구했다.

최 대변인은 "문제의 심각성에 대한 인식은 더 이상 정치권의 영역이 아니라 국민 참여가 확산되는 사회적 문제로 번지고 있다"고 지적했다.

마지막으로 "국민의힘은 국민의 소중한 주권 행사가 훼손되는 일이 다시는 발생하지 않도록 끝까지 진상을 규명하고 재발 방지 대책 마련에 힘쓰겠다"며 "투표는 선착순이 아니라 헌법이 보장한 국민의 권리"라고 강조했다.

그는 "이재명 정부와 선관위는 청년들의 시국선언을 무겁게 받아들이고 말이 아닌 결과로 국민 앞에 답해야 할 것"이라고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com