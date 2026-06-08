현대차, FIFA 월드컵 캠페인 전개...1500대 차량·로봇 투입

로봇 기술 활용해 브랜드 캠페인 전개

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 2026 FIFA 월드컵을 맞아 차세대 축구와 미래 모빌리티를 결합한 브랜드 캠페인을 시작한다고 8일 밝혔다.

현대차는 '미래는 지금 여기서부터'라는 슬로건으로 로보틱스 기술을 중심으로 한 후원 활동과 팬 참여 이벤트를 추진한다. 캠페인 메인 영상에는 브랜드 글로벌 앰배서더인 손흥민 선수와 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 등장한다. 영상은 차세대 축구 유망주들의 도전과 현대차의 모빌리티 혁신을 담았으며, TV와 디지털, 소셜 플랫폼 등을 통해 약 180개국의 축구팬들에게 전달될 예정이다.

현대자동차 월드컵 캠페인 '미래는 지금 여기서부터' 메인 영상 주요 장면 [사진=현대차]

현대차는 FIFA 공식 모빌리티 파트너로서 월드컵 개최지인 미국, 캐나다, 멕시코 3개국 16개 도시에 총 1500여 대의 차량을 지원한다. 지원 차량은 팰리세이드, 싼타페, 투싼, 코나, 아반떼, 크레타 등 내연기관 및 하이브리드 모델 994대와 버스 506대로 구성되며, 참가국 대표팀과 대회 관계자, 운영 인력, 미디어 이동을 지원한다.

현대차는 2023년부터 FIFA 공식 로보틱스 파트너로 역할을 확대했다. 이번 월드컵에는 4족 보행 로봇 '스팟(Spot)' 4대를 도입해 댈러스 국제방송센터와 뉴욕·뉴저지 스타디움 등 주요 거점에서 자율 순찰 및 모니터링 업무를 수행하며 현장 보안을 지원할 계획이다.

현대차의 대표 월드컵 프로그램인 '현대 골 오브 더 토너먼트'는 이번 대회부터 투표 방식을 개편한다. 기존의 대회 종료 후 단일 수상작을 선정하던 방식에서 벗어나, 조별리그와 각 토너먼트 단계 종료 시점마다 해당 스테이지별 최고의 골을 먼저 선정한 후 결승전 이후 이들 수상 골을 대상으로 최종 팬 투표를 진행해 대회 최고의 골을 가린다.

현대자동차 월드컵 캠페인 '미래는 지금 여기서부터' 메인 영상 주요 장면 [사진=현대차]

y2kid@newspim.com