배출권 시장 '선물 도입' 시동…기후부·거래소·코스콤 업무협약 체결

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제4기 K-ETS 앞두고 중장기 발전 방향 논의

현물 중심 한계 보완…가격 변동 대응 '헤지 수단' 기대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 온실가스 배출권 시장에 선물거래 도입을 위한 전산 인프라 구축이 본격 추진된다. 현물 거래 중심 구조에서 벗어나 시장 안정성과 가격 예측 기능을 강화하기 위한 조치다.

기후에너지환경부는 오는 24일 서울 여의도 한국거래소 서울사옥에서 '온실가스 배출권 시장 고도화 간담회 및 업무협약식'을 열고 배출권 시장의 중장기 발전 방향과 전산 시스템 구축 방안을 논의한다고 23일 밝혔다.

이번 간담회는 제4기 배출권거래제(K-ETS)를 앞두고 시장 구조 개선 방향을 점검하고, 향후 도입될 배출권 선물시장의 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 특히 선물시장 운영의 핵심이 될 전산 시스템 구축을 위해 유관기관 간 협력 체계를 사전에 구축하는 데 초점이 맞춰졌다.

[서울=뉴스핌] 김성환 기후에너지환경부 장관이 20일 전남 여수시 소노캄 호텔에서 녹색산업 얼라이언스 확대 간담회를 갖고 해외진출 사업에 대한 정부 지원방향 등을 논의하고 있다. [사진=기후에너지환경부] 2026.04.20 photo@newspim.com

현재 국내 배출권 시장은 현물 거래 위주로 운영돼 기업들이 장기적인 가격 변동 위험에 대응하는 데 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 따라 유럽연합(EU) 등 주요 시장처럼 선물거래가 도입될 경우 기업의 위험회피(헤지) 수단이 확대되고 미래 가격 예측 기능도 개선돼 시장 안정성이 높아질 것으로 기대된다.

이날 행사의 1부 간담회에서는 금융·산업계 및 유관기관 전문가들이 참여해 배출권 시장의 향후 과제를 집중 논의한다. 하상선 에코아이 본부장이 '제4기 배출권거래제 시장 특징 및 향후 전망'을, 유종민 홍익대학교 교수가 '배출권 선물시장 도입 필요성 및 기대 효과'를 발표할 예정이다.

이어지는 2부에서는 기후에너지환경부, 한국거래소, 온실가스종합정보센터, 코스콤 등 4개 기관이 업무협약(MOU)을 체결한다. 이들은 ▲기관별 보유 시스템 간 연계 개발 ▲선물거래 운영을 위한 인적·물적 기반 구축 ▲시장 정보 공유 등을 통한 배출권 금융시장 조성에 협력하기로 했다.

오일영 기후에너지환경부 기후에너지정책실장은 "배출권 선물시장의 안정적 도입을 위해서는 튼튼한 시스템 구축과 유관기관 간 협조체계가 필수적"이라며 "이번 업무협약을 시장 고도화의 기반을 다지는 계기로 삼겠다"고 말했다.

이경식 한국거래소 부이사장은 "배출권 선물시장의 기반이 될 거래 시스템 구축은 시장의 투명성과 효율성을 한 단계 높이는 전환점이 될 것"이라며 "한국거래소의 운영 노하우를 결집해 안정적인 인프라를 구축하는 데 전력을 다하겠다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com