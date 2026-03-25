온실가스 배출량 계산도 수출 경쟁력…정부, 기업 대응 뒷받침

26일 전력 배출계수 고도화를 위한 정책토론회 개최

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 정부가 탄소 규제에 대응해 기업의 온실가스 배출량 산정 역량 강화에 나선다.

유럽연합(EU) 탄소국경조정제도(CBAM) 도입과 환경·사회·지배구조(ESG) 공시 의무화 등 글로벌 탄소 규제가 강화되고 있다. 배출량 산정 수요가 증가하면서 기업의 온실가스 배출량 산정 역량이 기업의 국제 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있다.

기후에너지환경부와 한국환경산업기술원은 오는 26일 서울 용산구 비앤디파트너스에서 산·학·연 전문가와 산업계가 참여하는 '전력 배출계수 고도화를 위한 정책토론회'를 연다고 25일 밝혔다. 전력 배출계수는 전기를 생산할 때 얼마나 많은 온실가스가 배출되는지를 보여주는 수치다.

포스터 [자료=기후에너지환경부] 2026.03.25 aaa22@newspim.com

정부는 지난해 12월부터 최신 국가 전력 배출계수 갱신 주기를 3년에서 1년 평균값으로 단축해 공표하기로 했다. 온실가스 전 과정 평가에 활용되는 전과정목록 데이터베이스도 개발하고 있다. 전 과정 전력 배출계수도 올해 하반기부터 매년 현행화할 계획이다.

종합 토론에는 한국환경한림원과 대한상공회의소, 서울대학교, 에너지경제연구원 등 전문가와 산업계가 참여해 전력 배출계수 고도화 방향과 기업 지원 방안을 논의할 예정이다. 산업계가 배출량 산정 과정에서 겪는 어려움과 제도 보완 필요성도 주요 의제로 다뤄진다.

오일영 기후부 기후에너지정책실장은 "전력 배출계수는 기업의 온실가스 배출량 산정과 기후 공시 대응의 기반이 되는 핵심 정보"라며 "전력 배출계수의 주기적 갱신 등을 통해 기업이 국제 탄소 규제에 효과적으로 대응할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.

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