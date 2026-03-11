기업 ESG 공시 준비 돕는다…온실가스 배출량 산정 사례집 발간

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 기업들의 지속가능성(ESG) 공시 준비를 돕기 위한 온실가스 배출량과 관련된 실무 안내서가 마련됐다.
기후에너지환경부와 한국환경산업기술원은 기업의 지속가능성(ESG) 공시 준비를 지원하기 위해 국제사회 공시기준에 따른 온실가스 스코프(Scope) 1·2 배출량 보고를 위한 조직경계 설정·배출량 산정 사례집을 발간한다고 11일 밝혔다.
이번 사례집은 국제 공시 기준에 맞춰 기업이 온실가스 배출량을 산정하고 관리할 수 있도록 조직경계 설정 방식과 배출량 산정 방법을 실제 사례 중심으로 정리했다.
최근 기후위기가 기업의 재무성과와 공급망 등 경영 전반에 영향을 미치면서 기업의 기후 대응 역량을 정량적이고 비교 가능한 형태로 공개해야 한다는 요구가 커지고 있다. 국내에서도 금융당국이 지속가능성 공시제도 이행 로드맵 초안을 발표하면서 기업들의 공시 준비 필요성이 확대되는 상황이다.
상당수 기업은 온실가스 배출량 산정 경험이 부족해 조직경계 설정과 데이터 수집 과정에서 어려움을 겪는 경우가 많다. 특히 연결재무제표에 포함되는 종속기업이나 해외 사업장, 다양한 사업 형태를 어떻게 공시 범위에 포함할지 판단하는 데 부담이 크다는 지적이 제기돼 왔다.
이번 사례집은 국제적으로 활용되는 온실가스 회계 기준을 바탕으로 기업 단위와 사업장·시설 단위 등 다양한 조직경계 설정 방법을 제시했다. 또한 가맹점, 통근버스 등 현장에서 혼란이 발생하는 사업 운영 형태까지 포함해 적용 가능한 기준을 설명했다.
아울러 실제 측정 자료가 부족한 경우에도 합리적으로 배출량을 추정할 수 있는 산정 방식과 주요 온실가스 배출원별 계산 사례도 함께 담았다.
사례집은 이달 12일부터 기후부 누리집과 환경책임투자 종합플랫폼에서 내려받을 수 있다.
정선화 기후부 녹색전환정책관은 "이번 사례집이 국내 기업들이 국제 공시 기준에 맞춰 조직경계를 정비하고 온실가스 스코프 1·2 배출량 산정 체계를 구축하는 데 실질적인 길잡이가 되길 기대한다"며 "기업이 공시 준비 부담을 줄이고 실무 역량을 높일 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
