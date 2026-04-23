李대통령, 오늘 '한-베 비즈니스 포럼' 참석…MOU 70개 체결 예정

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SK·삼성전자·LG 등 韓 주요 기업인 대거 참석

李, 동반성장 위한 양국 협력 강조 예정

[하노이·서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 첨단기술과 소비재, 인프라, 에너지, 금융 등 다양한 분야에서 양국 기업 간 70건 이상의 협력 양해각서(MOU)가 체결되는 '한-베트남 비즈니스 포럼'에 참석한다.

청와대는 이날 오후 이 대통령이 한국 산업통상부와 베트남 재무부가 주최하는 한-베트남 비즈니스 포럼에 참석한다고 알렸다. 이번 포럼은 이 대통령의 베트남 국빈 방문을 계기로 개최된다.

포럼에는 한국 경제사절단 109개사를 포함해 양국 정부, 공공기관, 기업인 등 500여 명이 참석할 전망이다. 한국 주요 기업인은 대한상공회의소 회장인 최태원 SK 회장, 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장을 비롯해 250여 명이 참석한다.

베트남 측 주요 기업인으로는 레 응옥 선 PVN 회장, 당 호앙 안 EVN 회장, 당 밍 쯔엉 썬그룹 회장, 쩐 바 즈엉 타코 그룹 회장, 쯔엉 지아 빙 FPT 그룹 회장 등 250여 명이 참석한다.

이 대통령은 기조연설을 통해, 교역과 투자로 긴밀히 연결된 한-베트남 협력관계를 짚으면서 최근의 국제적 불확실성 대응과 동반성장을 위한 양국 간 협력이 중요함을 강조할 예정이다.

이날 포럼에서는 삼성전자, SK이노베이션, 한국과학기술연구원, 대외경제정책연구원이 부품산업, 전력과 인공지능(AI) 산업 생태계 구축, 과학기술과 첨단산업 인력양성에 대해 발표하고, 실질적인 양국 간 협력방안도 논의된다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대]

pcjay@newspim.com