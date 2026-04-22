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2026.04.22 (수)
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[전문] 李대통령 "베트남과 포괄적 전략 동반자 관계 공고히"…12개 분야 MOU 체결

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  • 이재명 대통령이 22일 베트남에서 또 럼 주석과 정상회담을 했다.
  • 포괄적 전략 동반자 협력을 공고히 하고 원전·AI·인프라 등 12개 MOU를 체결했다.
  • 교역 1500억불 목표와 에너지·과학기술·인프라 협력을 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"베트남, 韓 3위 교역·투자국"
"한국, 베트남의 최대 투자국"
"하드웨어·미래산업 전방위적 협력"

[하노이·서울=뉴스핌] 김미경·박찬제 기자 = 이재명 대통령은 22일(현지시간) 국빈으로 방문한 베트남에서 정상회담을 마친 후 "오늘 회담에서는 '포괄적 전략 동반자' 협력을 더욱 공고히 하기로 했다"며 원전·인공지능(AI)·인프라 등 다양한 분야에서 12개의 양해각서(MOU)를 체결하는 성과를 냈다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 베트남 하노이 주석궁에서 또 럼 베트남 공산당 당서기장 겸 국가주석과 약 111분 간의 소인수·확대 정상회담을 마친 후 가진 공동언론발표 자리에서 "베트남은 대한민국의 3위 교역·투자국이며, 한국은 베트남의 최대 투자국"이라며 이같이 소개했다.

이 대통령은 "약 1만 개의 한국 기업이 석유화학, 조선, 철강, 전자를 아우르는 전 분야에 진출해서 높은 수준의 경제 연대를 이루고 있다"며 "한국은 베트남의 '2045년 고소득 선진국 진입' 비전 실현을 위한 최적의 파트너"라고 강조했다. 

그러면서 이 대통령은 "물류, 교통, 에너지, 인프라와 같은 하드웨어 분야에서부터 과학기술, 지적재산, 창조산업 등 미래 산업 분야까지 전방위적인 협력을 추진하고 있다"고 덧붙였다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하기 전 기념촬영을 하고 있다. [사진=KTV]

다음은 이 대통령의 공동언론발표문 전문이다.

저와 우리 대표단을 초청해 주시고
따뜻하게 환영해 주신
또 럼 당서기장님, 베트남 국민 여러분께
진심으로 감사드립니다.

지난해 대한민국 새 정부 출범 후
당서기장께서 첫 국빈으로 방한하셨는데,
이번에 제가 베트남 새 지도부 출범 후
첫 국빈으로 방문하게 됐습니다.
양국의 관계가 얼마나 가까운지 보여주는
특별한 장면으로 생각됩니다.

또한, 또 럼 당서기장님의 지도력 하에
역동적으로 발전하고 있는 베트남의 모습을
직접 눈으로 확인할 수 있어서 매우 기쁘게 생각합니다.

베트남은 대한민국의 3위 교역·투자국이고,
한국은 베트남의 최대 투자국입니다.

약 1만 개의 한국 기업이
석유화학, 조선, 철강, 전자를 아우르는 전 분야에 진출해서
높은 수준의 경제 연대를 이루고 있습니다.

한국은 베트남의
'2045년 고소득 선진국 진입' 비전 실현을 위한
최적의 파트너로서,
물류, 교통, 에너지, 인프라와 같은 하드웨어 분야에서부터
과학기술, 지적재산, 창조산업 등 미래 산업 분야까지
전방위적인 협력을 추진하고 있습니다.

오늘 회담에서는
이러한 '포괄적 전략 동반자' 협력을
더욱 공고히 하기로 하였습니다.

회담의 주요 성과를 말씀드리겠습니다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하며 발언하고 있다. [사진=KTV]

첫 번째, 양국은 2030년까지 교역 규모
1,500억 불 목표 달성을 위해, 교역·투자 협력을
더욱 호혜적으로 발전시켜 나가기로 하였습니다.

양국은 최초로 열처리가금육 상호 수출에 합의하였으며,
이번에 체결된
'동물 위생 및 검역 협력 양해각서'를 바탕으로
농축산품 교역 증진을 위한 협력을
가속화하기로 하였습니다.

또 럼 당서기장께서
베트남에 진출한 우리 기업들의 역할을 높이 평가하면서
이들의 안정적이고 예측 가능한 경영 활동을 위해
적극 노력하겠다고 말씀해 주신 데 대해
다시 한번 감사드립니다.

둘째, 양국 간 굳건한 상호 신뢰를 바탕으로 에너지·인프라 분야에서 전략적 협력을 강화하기로 하였습니다.

우리 두 정상은 최근 중동 상황에서 비롯된
공급망 불안정성 속에서
양국 간 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감하였습니다.
에너지 안보 강화와 공급망 안정을 위해
더욱 긴밀히 협력하기로 하였습니다.

내일 베트남의 호치민시 도시철도에 대한
한국의 철도 차량 수출 계약이 체결될 것입니다.
이번 계약이
베트남의 철도 인프라 개선에 기여하길 바라며,
베트남이 추진 중인 대형 교통·물류 인프라 사업에서
양국 간의 협력 확대로 이어지기를 기대합니다.

아울러, 베트남이 국가 발전 비전의 일환으로 진행하고 있는
신도시, 신공항 사업을 통해서도
양국 인프라 협력의 모범사례를
많이 만들어 나갈 수 있도록
긴밀히 소통하기로 하였습니다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대정원에서 또 럼 당서기장 겸 국가주석과 함께 국빈 방문 공식환영식에 참석해 애국가 연주에 맞춰 국기에 대한 경례를 하고 있다. [사진=KTV]

세 번째, 과학기술, 기후변화·환경, 문화·교육 등
미래지향적인 분야에서 협력을
더욱 확대하기로 하였습니다.

저는 또 럼 당서기장께서 역점을 두고 추진하는
과학기술 발전 정책을 지지하며,
한국도 이에 적극 기여하겠다고 말씀드렸습니다.

우리 양국은 '과학기술혁신 협력 마스터플랜'을 바탕으로
반도체, 이차전지, 바이오 분야 등의 공동연구와
연구 인재 양성 지원을 위한 협력을
강화해 나갈 것입니다.

이번에 체결된 '디지털 협력 양해각서'는
양국 간 AI, 반도체 등 디지털 분야 협력을 확대하고
우리 IT 기업들의 진출에도 크게 기여할 것입니다.

이외에도 우리 양국은
기후변화에 따른 수해 예방과 물 안보 확보를 위한
'물 안보 협력 양해각서'를 체결하였고,
창조산업의 전망이 밝은 베트남과
미디어를 포함한 문화협력 강화,
베트남 내 한국어 교육 강화 등을 위해
함께 노력해 나가기로 하였습니다.

넷째, 상대국 국민과 다문화가정의
안정적인 체류와 권익 증진을 위해
긴밀하게 협력해 나가기로 하였습니다.

베트남은 한국인이 세계에서 두 번째로 많이 찾는 나라로,
1년에 무려 450만 명의 한국인이 방문하고 있습니다.

이와 함께 우리 국민의 국제결혼 1위 국가로
10만 명의 다문화 가정을 이룬 '사돈의 나라' 이자
아세안 내 최대 규모의 재외동포 거주 국가이기도 합니다.

또 럼 당서기장께서는
베트남을 방문하는 우리 국민의 안전과,
베트남 내 우리 재외동포와 한-베트남 2세들의
편리한 체류를 지원해 주겠다고 말씀하셨습니다.
저도 한국 내 베트남 노동자와
결혼이민자들의 권익 증진을 위해
계속해서 노력할 것을 약속드렸습니다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하기 전 악수하면서 인사하고 있다. [사진=KTV]

마지막으로, 우리 두 정상은
한반도를 포함한 역내 평화와 안정 증진 방안에 대해서도
폭넓게 의견을 교환하였습니다.

저는 남북이 평화롭게 공존하고
함께 성장하는 한반도를 만들어 나가기 위한
우리의 구상을 설명하였고,
또 럼 당서기장께서는 우리 정부의 진정성 있는
대화 협력 재개 의지를 높이 평가하고,
한반도의 평화와 안정을 위해 기여하겠다고 말씀하셨습니다.

우리 양국은 유엔 등 국제 무대에서도 긴밀히 소통하면서
협력을 더욱 확대해 나갈 것입니다.

우리 정부는 오늘 또 럼 당서기장과 합의한
협력 방안들을 충실히 이행하면서
양국 간 포괄적 전략 동반자 관계를
더욱 전폭적으로 발전시켜 나갈 것입니다.

또 럼 당서기장님과 베트남 국민들의 환대에
다시 한번 깊이 감사드립니다.
씬 캄언.

pcjay@newspim.com

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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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