전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.27 (월)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

베트남 국빈 만찬 이재용·최태원·구광모 총출동…정·경 '원팀' 전략적 파트너십 완성

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령이 22일 베트남 하노이에서 또 럼 당서기장 겸 국가주석과 국빈 만찬을 열어 양국의 포괄적 전략 동반자 관계를 재확인했다.
  • 삼성·SK·LG 등 국내 주요 그룹 총수 10명이 참석해 정부 외교와 민간 투자의 조화를 보여줬다.
  • 양국 정상은 원전·반도체·스마트시티 등 전략산업 전반에서 전방위적 협력을 긴밀히 추진하기로 합의했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李대통령-럼 서기장 국빈 만찬…포괄적 전략 동반자 관계 재확인
한국 기업 총수들 참석, 양국 미래성장 핵심축 동행 강한 의지 상징

[하노이=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 베트남 또 럼 당서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 하노이 국제컨벤션센터에서 국빈 만찬을 갖고 양국의 포괄적 전략 동반자 관계를 재확인했다.

특히 만찬에는 삼성과 SK, LG 등 국내 주요 그룹 총수들이 대거 참석했다. 정부 외교와 민간 투자의 조화가 한-베트남 간 전략적 파트너십을 강화하는 데 주효했다는 것을 보여주는 대목이다.

이재명 대통령과 또 럼 베트남 당서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 베트남 국제컨벤션센터에서 열린 국빈 만찬에서 악수하며 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

◆한강·홍강이 만난 국빈 만찬

두 정상은 국빈 만찬에서 상대국 언어로 인사말을 주고 받으며 분위기를 훈훈하게 달궜다. 럼 서기장은 만찬사를 한국어 인사 "안녕하세요"로 시작하고, "감사합니다"로 맺어 참석자들의 큰 박수를 이끌어냈다.

이 대통령 역시 답사 서두에 베트남어 인사말 "신짜오"를 건네고, 건배사로 "쭉쓲쾌(건강을 위하여)"를 외치며 화답했다.

럼 서기장은 한국의 된장과 베트남의 숙성 된장 드엉 번의 유사점을 언급하며 시간이 흐를수록 깊어지는 우정을 강조했다. 이에 이 대통령은 베트남 속담을 인용해 "100개의 강이 모여 하나의 바다를 이루듯 한강과 홍강이 만나 두 나라 공동 번영이라는 큰 바다에서 만날 것"이라고 호응했다.

이재용 삼성전자 회장이 22일(현지시간) 베트남 국제컨벤션센터에서 열린 이재명 대통령 국빈 만찬에서 베트남 측 기업인들과 대화하고 있다. [사진=KTV]

◆이재용·최태원·구광모 총출동…전략 산업 파트너십 강화

이날 눈길을 끈 것은 만찬장을 가득 채운 한국의 대표 기업인들이었다. 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 롯데 회장, 장인화 포스코 회장, 정기선 HD현대 부회장, GS 허태수 회장, CJ 손경식 회장, 효성 조현준 회장, 대우건설 정원주 회장까지 주요 그룹 총수 10명이 함께했다.

이 대통령이 언급한 대로 한국은 베트남의 최대 투자국이다. 한국 기업 1만여 개가 베트남에 진출해 경제 성장에 일조하고 있다. 한국 기업 총수들의 국빈 만찬 참석은 한-베트남 간 전략 산업 파트너십을 강화하고 미래 성장의 핵심축을 함께 한다는 강한 의지의 상징한다. 

이 대통령은 만찬 답사에서 "원전과 철도, 도시 개발 등 핵심 인프라 분야는 물론이고 자동차와 전기·전자, 반도체의 전략산업 전반에서 인재 양성과 기술 협력을 아우르는 전방위적 협력을 긴밀히 추진해 나갈 것"이라고 강조했다. 

럼 서기장은 이 대통령과의 공동언론발표에서 "베트남은 인프라 개발과 스마트시티, 반도체, 대규모 인공지능(AI) 데이터센터 구축, 원전, 스마트 항만과 차세대 항만 건설 등 우선 분야에 대한 한국 기업의 투자 확대를 환영한다"고 반겼다.

럼 서기장은 "베트남 정부는 한국 기업이 베트남에서 안정적이고 지속가능하게 투자할 수 있도록 개방하고 투명한 투자 환경을 조성하고 최대한 편의를 제공할 것"이라고 공개 약속했다.

이재명 대통령과 또 럼 베트남 당서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 베트남 국제컨벤션센터에서 열린 국빈 만찬 이후 포옹으로 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국힘, 대구시장 후보에 추경호 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보에 추경호 국민의힘 의원이 26일 확정됐다. 박덕흠 중앙당 공천관리위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 추 의원이 후보 경선에서 유영하 의원을 상대로 승리했다고 밝혔다. 국민의힘이 26일 대구광역시장 후보로 추경호 국회의원이 최종 확정됐다고 26일 발표했다. [사진=뉴스핌DB]    이로써 추 의원은 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 맞붙게 된다. 추 의원이 후보로 확정되면서 대구 달성군은 보궐선거가 열리게 된다. 이날 공관위는 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 유의동 전 의원을 단수공천했다. 국민의힘이 26일 경기도 평택을 재선거 후보로 유의동 전 국회의원을 단수공천했다. [사진=뉴스핌DB]  인천 계양을 보궐선거 후보자는 추가 공모를 받기로 했다. seo00@newspim.com 2026-04-26 12:13
사진
고유가 피해지원금 27일부터 지급 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 신청은 27일 오전 9시부터 5월 8일 오후 6시까지 약 2주간 온·오프라인으로 진행된다. 지급 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족이며, 지원금은 기초생활수급자 1인당 55만원, 차상위계층·한부모가족은 45만원이다. 비수도권 및 인구감소지역 거주자는 1인당 5만원이 추가 지급된다. 신청 첫 주(27~30일)는 혼잡을 막기 위해 출생연도 끝자리 기준 요일제가 적용된다. 특히 5월 1일 근로자의 날 휴무에 따라 이달 30일에는 끝자리 4·9뿐 아니라 5·0도 신청할 수 있다. 신청은 온라인 24시간 가능하며(마감일은 오후 6시까지), 오프라인은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 가능하다. 은행 영업점은 오후 4시까지 운영된다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 선택할 수 있다. 1차 기간 내 신청하지 못한 대상자는 5월 18일부터 7월 3일까지 2차 신청이 가능하다. 문의는 국민콜110, 전담 콜센터(1670-2626), 지방자치단체 콜센터를 통해 안내받을 수 있다. 윤호중 행안부 장관은 "중동 전쟁이 촉발한 고유가·고환율·고물가로 어려움을 겪고 계신 국민께 고유가 피해지원금이 숨통을 틔워주는 든든한 버팀목이 되기를 바란다"고 밝히며, "정부는 국민께서 고유가 피해지원금을 불편함 없이 신청·지급받아 사용하실 수 있도록 빈틈없이 지원해 나가겠다"고 말했다. 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 사진은 윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB] peoplekim@newspim.com 2026-04-26 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동