GC녹십자웰빙, 알테오젠바이오로직스와 '테르가제주' 공동판매 계약

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통증 치료 시장 공략 본격화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙은 알테오젠바이오로직스와 인간 유래 재조합 히알루로니다제 '테르가제주(Tergase)'의 국내 공동판매 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

양사는 지난 15일 서울숲 GC녹십자웰빙 본사에서 계약 체결식을 열고 테르가제주의 시장 정착과 점유율 확대를 위한 협력에 합의했다. 향후 공동 마케팅과 영업 활동을 통해 국내 시장 공략에 나설 계획이다.

서울숲 GC녹십자웰빙 본사에서 '테르가제주' 공동판매 계약 체결식을 진행 후 기념촬영 중인 김상현 GC녹십자웰빙 대표이사(좌) 지희정 알테오젠바이오 대표이사(우) [사진=GC녹십자웰빙]

테르가제주는 알테오젠의 '하이브로자임(Hybrozyme)' 기술을 기반으로 개발된 재조합 히알루로니다제(ALT-B4) 완제의약품이다. 기존 동물 유래 제품과 달리 유전자 재조합 방식을 적용해 순도를 높이고 면역 관련 부작용을 줄인 것이 특징이다.

히알루로니다제는 조직 내 히알루론산을 분해해 약물의 확산과 흡수를 촉진하는 효소로, 수술 후 통증 관리와 국소마취 확산, 필러 부작용 개선 등 다양한 임상 현장에서 활용된다.

알테오젠바이오로직스는 GC녹십자웰빙의 영업 네트워크를 활용해 시장 진입과 주요 진료과 중심 처방 확대를 추진할 계획이다. GC녹십자웰빙은 기존 통증 치료 제품군과의 시너지를 기반으로 판매 확대에 나선다.

양사는 제품 경쟁력과 영업 역량을 바탕으로 시장 확산과 처방 기반 구축에 집중할 방침이다.

김상현 GC녹십자웰빙 대표는 "이번 공동판매를 통해 테르가제주의 시장 진입을 적극 지원하겠다"며 "제품 접근성을 높이고 다양한 임상 현장에서 활용도를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com