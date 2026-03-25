GC녹십자웰빙, ECM 스킨부스터 '지셀르 리본느' 출시

메디컬 에스테틱 사업 확장 속도

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙은 인체조직 기반 ECM 스킨부스터 '지셀르 리본느(GCELLE RIBONNE)'의 국내 출시를 공식화하며 메디컬 에스테틱 사업 확장에 속도를 내고 있다고 25일 밝혔다.

최근 에스테틱 시장은 단순 볼륨 개선이나 보습 중심 시술에서 벗어나 피부 조직 자체를 재생하고 구조를 복원하는 방향으로 빠르게 전환되고 있다. HA필러 중심의 '볼륨 개선' 단계와 PN 등 스킨부스터 기반의 '재생 유도' 단계를 지나, 이제는 조직 구조를 직접 복원하는 ECM 기반 치료로 진화하고 있다는 분석이다.

지셀르 리본느 [사진=GC녹십자웰빙]

GC녹십자웰빙은 이러한 시장 변화 속에서 '지셀르'를 통해 '구조 재생' 중심의 새로운 에스테틱 패러다임을 제시한다는 구상이다. '지셀르' 브랜드로 처음 출시되는 '지셀르 리본느'는 인체조직 유래 소재인 무세포동종진피(hADM)를 기반으로 한 ECM 부스터로, 기존 스킨부스터가 콜라겐 생성을 유도하는 간접적 방식이었다면 ECM 구조 자체를 직접 전달해 조직 재형성의 기반을 제공하는 것이 특징이다. 피부 구조 복원 중심의 근본적인 재생 효과를 기대할 수 있다.

인체조직 가공은 인체조직 및 생체재료 전문기업인 엠에스바이오가 담당하며, GC녹십자웰빙은 충북 음성공장 내 분배조직은행을 기반으로 원료 관리 및 공급 체계를 구축했다. 엠에스바이오의 자체 기술력으로 조직 내 세포 및 면역 반응 유발 인자를 제거하는 탈세포화 공정을 적용해 생체적합성을 높이고 면역 거부 반응 및 염증 발생 가능성을 최소화했다.

인체 유래 소재 전문 기업인 GC녹십자웰빙은 이번 지셀르 리본느 출시를 통해 기존 제품군과 차별화된 ECM 기반 프리미엄 재생 카테고리를 구축하고, 에스테틱 시장 내 입지를 한층 강화한다는 계획이다. 특히 태반주사제 '라이넥'을 비롯해 필러, 스킨부스터, 보툴리눔톡신 '이니보(INIBO)'까지 아우르는 제품 포트폴리오를 기반으로 메디컬 에스테틱 통합 플랫폼 기업으로의 전환을 본격화하고 있다.

김상현 GC녹십자웰빙 대표는 "지셀르 리본느는 단순한 스킨부스터가 아니라 피부 구조 재생을 목표로 한 ECM 기반 제품"이라며 "에스테틱 시장이 기능 중심에서 구조 재생 중심으로 재편되는 흐름 속에서 새로운 기준을 제시하고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보해 나갈 것"이라고 밝혔다.

sykim@newspim.com