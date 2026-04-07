GC녹십자웰빙, 무세포동종진피 '지셀르 리본느' 日 수출 계약

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자웰빙이 7일 무세포동종진피 제품 일본 수출 계약을 체결했다.
- 니후지와 공급 계약을 맺고 3월부터 제품 공급을 시작했다.
- 5월 일본 심포지엄을 열어 아시아 시장 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙이 인체조직 기반 무세포동종진피 제품을 앞세워 일본 시장에 진출한다.
GC녹십자웰빙은 무세포동종진피(hADM) 기반 제품 '지셀르 리본느(GCELLE REBORNNE)'의 일본 수출 계약을 체결하고 아시아 메디컬 에스테틱 시장 공략에 속도를 내고 있다고 7일 밝혔다.
회사는 일본 현지 파트너사인 니후지와 공급 계약을 맺고 현지 유통 및 마케팅 협력을 본격화한다. 국내 출시와 동시에 일본 시장 진출을 병행해 3월부터 제품 공급을 시작했으며, 오는 5월에는 일본 의료진을 대상으로 심포지엄을 열어 제품 인지도 확대와 학술 마케팅을 진행할 계획이다.
'지셀르 리본느'는 인체조직 유래 소재인 무세포동종진피를 기반으로 한 제품으로, 조직 손상을 최소화한 가공 공정을 적용해 생체 적합성을 높인 것이 특징이다.
GC녹십자웰빙은 성장성과 안정성을 갖춘 일본 시장을 핵심 거점으로 삼아 아시아 및 글로벌 시장 확대를 추진할 방침이다. 특히 현지 파트너와 협력을 강화해 무세포동종진피 기술의 차별성을 적극 알릴 계획이다.
회사 관계자는 "인체 태반 원료 의약품 '라이넥'을 성공적으로 시장에 안착시킨 경험을 바탕으로 '지셀르 리본느'의 기술력을 알리고 아시아 시장 내 입지를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 GC녹십자웰빙은 지난달 의료진 150명이 참석한 가운데 '지셀르 리본느' 론칭 심포지엄을 열고 임상 적용 사례 등을 공유했다. 회사는 향후에도 학술 활동을 통해 치료 솔루션을 지속적으로 제시할 계획이다.
sykim@newspim.com