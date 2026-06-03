삼성중공업, FDC '글로벌 협력' 전방위 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업이 1~5일 그리스 포시도니아 2026에서 부유식 데이터센터 사업 협력 강화를 추진했다
- 삼성중공업은 캐피탈·로이드선급 및 로이드 어드바이저리와 북미 FDC 사업 타당성 검증·시장 진출 협력에 나섰다
- 또 삼성중공업은 1일 대만 이노베이트 APAC 2026에서 수퍼마이크로와 해상 AI 서버 운용 기술 공동개발에 합의했다
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프로젝트 발굴, 경제성 평가, AI서버 해상환경 설치 검토
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 삼성중공업이 인공지능(AI) 수요 증가로 주목받고 있는 '부유식 데이터센터 (Floating Data Center, FDC)' 시장 선점을 위해 프로젝트 발굴 및 투자, 핵심 기술까지 다각도로 글로벌 협력을 확대한다.
삼성중공업은 이달 1일부터 5일까지(현지시간) 그리스 아테네 에서 개최되는 세계 최대 선박 박람회 '포시도니아 2026'에 참가해 FDC 사업 협력을 강화한다고 3일 밝혔다.
포시도니아에는 삼성중공업 최성안 대표이사(부회장)을 비롯해 이왕근 조선해양부문장(부사장), 안영규 기술개발본부장(부사장) 등 경영진이 참석해 글로벌 선사들과 협력 방안을 협의했다.
삼성중공업은 2일(현지시간) 포시도니아에서 그리스 선주사 캐피탈(Capital), 영국 로이드 선급(LR)과 FDC 3자 사업 협력을 체결했다. 이와 별도로 삼성중공업은 로이드 선급 산하 컨설팅 전문 회사인 '로이드 어드바이서리(LR ADVISORY)'와도 MOU를 체결했다.
양사는 북미 지역 데이터센터 인프라 분석, 시장성 평가 등 경제적 타당성 검증 분야에서 협력을 모색하고 글로벌 FDC 시장 진출 기반을 마련한다는 계획이다.
또한, 삼성중공업은 1일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 정보통신 박람회인 '이노베이트 APAC 2026'에서 AI 서버 전문업체인 미국 수퍼마이크로(SuperMicro)사와 공동개발 협력(JDP)을 체결했다.
삼성중공업은 해상 위치 제어, 염분과 습도 차단 기술을 개발하고, 수퍼마이크로사는 강이나 바다 위 환경에서의 AI서버 운용 조건을 검증해 나갈 계획이다.
최성안 삼성중공업 대표이사(부회장)은 "바다 위 데이터센터는 조선∙해운업에 열려있는 기회의 시장"이라며 "글로벌 협력을 통해 FDC 시장에 선제적으로 진입하여 독보적인 입지를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.
y2kid@newspim.com