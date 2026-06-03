현대차그룹, 美 HMGMA서 '스포티지 하이브리드' 생산 돌입

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹과 기아 미국법인이 2일 미국 조지아주 HMGMA에서 스포티지 하이브리드 생산을 시작했다
- 스포티지 하이브리드는 HMGMA 첫 기아차이자 첫 하이브리드로, 아이오닉 5·9에 이어 세 번째 생산 차종이다
- 기아는 조지아 공장과 HMGMA를 통해 2030년까지 미국 현지 연간 최대 55만대 생산 체제를 구축해 전동화·SUV 공략을 강화한다
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HMGMA 최초 기아 모델이자 첫 HEV, 세번째 생산 차종
기아, 2030년까지 연간 최대 55만대 생산 능력 확보
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차그룹이 미국 현지에서 생산한 기아 준중형 SUV 스포티지 하이브리드를 본격 생산하며 미국 시장 점유율 공략에 속도를 낸다.
기아 미국 법인과 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)는 2일(현지시간) 미국 조지아주 엘라벨에 위치한 HMGMA에서 스포티지 하이브리드 생산 시작을 기념하는 행사를 개최하고 생산을 본격화했다고 3일 밝혔다.
기아 스포티지 하이브리드는 HMGMA 최초의 기아 모델이자 첫 번째 하이브리드, 현대차 아이오닉 5와 아이오닉 9에 이어 세 번째로 HMGMA에서 생산되는 차량이다.
이날 HMGMA에서 생산된 첫 번째 기아 스포티지 하이브리드는 주차 로봇(Parking Robot)에 실려 무대로 등장했다.
기아 스포티지 하이브리드의 생산 라인업 합류로 HMGMA는 전기차·하이브리드를 아우르는 전동화 생산 거점으로서의 역할을 강화하게 됐다.
또한 기아는 미국 시장을 위한 SUV 생산 및 판매 규모를 확대하고 전체 라인업의 전동화를 더욱 가속화할 계획이다. 기아는 기존 웨스트포인트 지역 기아 조지아 공장과 HMGMA의 생산 역량을 더해 2030년까지 연간 최대 55만대의 생산 능력을 확보하게 된다.
기아 북미권역본부장 및 미국판매법인장 윤승규 사장은 "메타플랜트는 기아가 조지아주에서 진행한 두 번째 대규모 투자로, 기아가 자동차 산업 중심지로서 조지아주의 지속적인 성장 가능성을 높이 평가하고 있음을 보여준다"며 "스포티지 하이브리드는 메타플랜트 생산을 통해 기아의 미국 내 성장을 더욱 강화해 나갈 것으로 기대한다"고 강조했다.
y2kid@newspim.com