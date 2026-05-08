GC녹십자, 1분기 영업익 46% 증가…'알리글로' 성장 견인

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

알리글로 매출 4배 급증

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자는 연결기준 올해 1분기 매출이 4355억원으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 13.5% 증가한 수치다. 같은 기간 영업이익은 117억원으로 전년 동기 대비 46.3% 성장했으며, 순이익은 201억원을 기록했다.

이번 실적 개선은 미국 시장에 출시한 면역글로불린 혈액제제 '알리글로(ALYGLO)'의 성장세가 이끌었다. 알리글로는 1분기 매출 349억원을 기록하며 전년 동기 대비 약 4배 증가했다.

GC녹십자 본사 [사진=GC녹십자]

GC녹십자는 알리글로의 분기별 매출 성장 흐름이 올해도 이어질 것으로 전망했다. 지난 4월 발표된 미국 관세 정책에서 혈장분획제제가 면세 대상에 포함되면서 미국 사업 환경 관련 불확실성도 일부 해소된 것으로 평가했다.

미국 혈장센터 자회사 ABO플라즈마 운영도 안정화 단계에 접어들고 있다. 최근 미국 텍사스주 라레도(Laredo) 혈장센터가 미국 식품의약국(FDA) 허가를 획득하면서 혈장 판매 확대와 원료 수급 안정성이 기대되는 상황이다. GC녹십자는 연내 이글패스(Eagle Pass) 혈장센터 개소도 추진할 계획이다.

별도 기준 사업 부문별 매출은 혈장분획제제가 1149억원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 백신제제 568억원, 처방의약품 816억원, 일반의약품 및 소비자헬스케어 부문 324억원으로 집계됐다.

연결 자회사들도 실적 성장세를 이어갔다.

GC셀은 374억원, GC녹십자엠에스는 236억원의 매출을 기록했다. GC녹십자웰빙은 비만 치료제 '마운자로' 판매 효과 등에 힘입어 491억원의 매출을 올렸다.

다만 GC녹십자는 지난 3월 31일 GC녹십자웰빙 지분 전량을 GC(녹십자홀딩스)에 매각했으며, 이에 따라 GC녹십자웰빙은 2분기부터 연결 대상에서 제외된다.

GC녹십자 관계자는 "주요 품목의 안정적인 성장세를 바탕으로 실적 개선 흐름을 이어갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com