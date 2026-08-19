HD현대중공업, 페루 상륙지원함 '침보테함' 진수…첫 해외 현지 공동건조

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 19일 페루서 침보테함을 진수했다.
- 페루 시마조선소와 공동건조한 첫 상륙지원함이다.
- 기술이전·현지생산 결합해 K-함정 수출을 넓힌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
호위함 등 4척 건조 이어 1500톤급 차세대 잠수함 기본설계 수행
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 페루에서 처음으로 현지 공동건조한 함정을 진수하며 K-함정 수출 방식 확대에 나섰다.
HD현대중공업은 최근 페루 시마(SIMA)조선소에서 페루 해군의 신형 상륙지원함 1번함인 '침보테함' 진수식을 열었다고 19일 밝혔다. 행사에는 케이코 후지모리 페루 대통령과 최종욱 주페루 대한민국 대사, 주원호 HD현대중공업 사장 등이 참석했다.
침보테함은 HD현대중공업과 시마조선소가 공동 건조하는 상륙지원함 2척 가운데 첫 번째 함정이다. 인력·물자 수송과 군수지원, 재난·재해 대응 등의 임무를 수행한다. 2번함 '탈라라함'도 이달 초 육상 건조 공정을 마쳤다.
HD현대중공업은 2024년 4월 페루 해군으로부터 호위함과 원해경비함, 상륙지원함 등 총 4척을 수주했다. 이번 사업에서는 HD현대중공업이 설계와 기술지원을 담당하고 시마조선소가 블록 생산·조립과 의장, 시험·시운전 등에 참여했다.
국내에서 완성한 함정을 인도하는 기존 방식에서 벗어나 기술 이전과 현지 생산을 결합했다는 점이 특징이다. 현지 건조를 요구하는 국가가 늘어나는 가운데 향후 K-함정 수출 확대에 활용할 수 있는 모델로 평가된다.
주원호 HD현대중공업 사장은 "이번 침보테함의 진수는 민·관이 하나돼 이뤄낸 팀코리아의 성과"라며 "K-함정의 경쟁력을 높여 수출 시장을 다변화해 나갈 것"이라고 말했다.
HD현대중공업은 현재 페루 해군의 1500톤급 차세대 잠수함 기본설계도 진행하고 있다. 설계 완료 이후 선도함 건조에 착수하기 위해 페루 정부와 협력을 이어갈 계획이다.
chanw@newspim.com