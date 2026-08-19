교보증권, 한부모가정 위한 봉사활동 실시

AI 핵심 요약beta
- 교보증권이 19일 한부모가정 제습제 봉사를 했다.
- 임직원 40명이 참여해 100여 가구에 전달할 제습제를 만들었다.
- 재사용·리필형으로 제작해 자원순환 의미를 더했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 설희 인턴기자= 교보증권은 19일 한부모가정을 위한 제습제 만들기 '드림이 나눔제작' 봉사활동을 실시했다고 밝혔다.
교보증권에 따르면 이번 활동은 여름철 높은 습도로 주거환경 관리에 어려움을 겪는 취약계층의 건강하고 쾌적한 여름나기를 지원하기 위해 마련됐다.
교보증권은 사단법인 해피피플과 함께 물품 후원을 넘어 임직원이 직접 나눔을 실천하는 참여형 사회공헌활동으로 해당 프로그램을 진행했다.
교보증권 본사 비전홀에서 열린 행사에는 40명의 임직원이 자발적으로 참여해 지역사회 100여 가구에 전달할 제습제를 직접 제작했다.
특히 제습제는 용기를 재사용하고 내용물을 리필할 수 있도록 구성해 일회성 사용을 줄이고 자원순환의 의미까지 담았다.
교보증권 관계자는 "여름철 습기로 불편함을 겪는 이웃들에게 도움을 드리고 환경까지 함께 생각하고자 이번 봉사를 준비했다"며 "앞으로도 지역사회에 필요한 지원과 친환경 실천 사회공헌활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com