[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 8월19일

AI 핵심 요약beta
- 19일 투데이 ANDA가 SK하이닉스 핵심기사를 묶어 배달했다.
- 뉴스레터는 HBM 정예팀, 40조 자사주 매입을 다뤘다.
- 환율 1300원대 복귀와 트럼프·김정은 회담설도 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
19일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[단독] '3나노 베테랑' 대거 영입...美에 'HBM 정예팀' 꾸린 SK하이닉스 ▲SK하이닉스 '40조' 자사주 매입 소각..."역사적 주주환원" ▲환율, 10개월 만에 1300원대… 美 금리동결 전망에 원화 강세 ▲WSJ "트럼프, 가을 김정은과 회담 추진…11월 APEC 계기 대면 가능성"▲김윤덕 국토장관 "용산공원, 녹지 기능 상실구역 위주로 주택공급 검토" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.