삼전닉스가 끌었다…코스피 영업이익 254%↑

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자·SK하이닉스 주도로 19일 상반기 실적이 개선했다.
- 유가증권시장 634개사 영업이익은 254.15%, 순이익은 333.3% 늘었다.
- 전기·전자와 서비스·화학은 늘고 운송·창고는 줄었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
흑자기업 34곳 늘어…전기·전자 호조
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 설희 인턴기자 = 올해 상반기 유가증권시장 상장사의 실적이 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 큰 폭으로 개선됐다. 두 회사를 제외한 나머지 상장사도 영업이익과 순이익이 증가하면서 전반적인 수익성 개선 흐름을 보였다.
19일 한국거래소와 한국상장회사협의회가 발표한 '유가증권시장 12월 결산법인 2026년 상반기 결산실적'에 따르면 연결재무제표 분석 대상 634개사의 매출액은 2000조1261억원으로 전년 동기 대비 28.84% 증가했다.
영업이익은 388조1532억원으로 같은 기간 254.15% 늘었고 순이익은 386조6740억원으로 333.3% 증가했다. 매출액영업이익률은 19.41%로 12.35%포인트, 매출액순이익률은 19.33%로 13.58%p 상승했다.
삼성전자와 SK하이닉스를 제외하면 증가 폭은 줄었지만 실적 개선세는 이어졌다. 두 회사를 제외한 매출액은 1562조8582억원으로 전년 동기 대비 15.01% 증가했다. 영업이익은 143조2751억원으로 75.61%, 순이익은 133조5558억원으로 119.68% 늘었다.
흑자기업도 증가했다. 분석 대상 634개사 가운데 519개사(81.86%)가 순이익 흑자를 기록해 전년 동기 485개사보다 34개사 늘었다. 적자기업은 149개사에서 115개사로 34개사 감소했다.
실적 개선 흐름도 이어졌다. 2026년 2분기 연결 기준 매출액은 1075조2827억원으로 전 분기 대비 16.27% 증가했다. 영업이익은 같은 기간 48.56%, 순이익은 73.70% 늘었다.
업종별로는 삼성전자와 SK하이닉스가 포함된 전기·전자의 증가 폭이 가장 두드러졌다. 전기·전자 업종의 상반기 매출액은 전년 동기 대비 80.47% 늘었으며 영업이익과 순이익은 같은 기간 각각 674.92%, 697.01% 증가했다.
일반서비스 업종도 영업이익이 237.04%, 순이익이 361.07% 증가했고 화학은 각각 203.76%, 432.14% 늘었다. 반면 운송·창고의 영업이익과 순이익은 각각 17.71%, 62.53% 감소했다.
별도로 집계한 금융업 42개사의 상반기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 36.07%, 순이익은 32.82% 증가했다. 이 가운데 증권업은 영업이익과 순이익이 각각 163.37%, 161.00% 늘어난 반면 은행업은 각각 5.18%, 4.27% 감소했다.
winter1004@newspim.com