티디에스팜, 상반기 매출 161억원…전년비 48% 증가

AI 핵심 요약beta
- 티디에스팜이 19일 상반기 매출 161억원을 기록했다.
- 상반기 영업이익 23억8000만원, 순이익 21억원대였다.
- 온라인 진출과 의약외품 확대가 실적을 끌어올렸다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 경피약물전달시스템(TDDS) 전문기업 티디에스팜이 상반기 매출 161억원을 기록해 전년 동기 대비 약 48% 증가했다고 19일 밝혔다.
공시에 따르면 티디에스팜의 1분기와 2분기 매출은 각각 약 80억원 수준으로, 상반기 누적 매출은 약 161억원을 기록했다.
수익성도 개선됐다. 상반기 영업이익은 약 23억8000만원, 순이익은 약 21억500만원을 기록했다. 회사는 상반기 실적만으로 최근 연간 이익 규모의 절반 이상을 달성했다고 설명했다.
티디에스팜은 실적 성장 배경으로 ▲온라인 판매시장 진출 ▲의약외품 사업 확대 ▲제품 단가 인상 효과 ▲한방제품 매출 증가 등을 꼽았다.
지난해 출시한 온라인 전용 브랜드 '일상닥터 핫파스' 판매가 늘면서 온라인 유통 채널 매출이 확대됐다. 기존 기업간거래(B2B) 중심 사업에 온라인 판매 채널이 추가됐다.
의약외품 제품군 판매도 증가했다. 2분기부터는 주요 제품의 단가 인상분이 실적에 반영됐으며 회사는 이 같은 요인이 수익성 개선에도 영향을 미쳤다고 설명했다.
한방제품군에서는 일부 군납 입찰 수주가 신규 매출로 이어졌다. 회사는 한방 카타플라스마 제품의 판매 확대가 상반기 매출 성장에 기여했다고 설명했다.
티디에스팜은 현재 확보한 하반기 수주 물량이 상반기 매출의 약 90% 수준이라고 밝혔다. 회사는 이를 바탕으로 올해 매출이 지난해보다 10% 후반대 증가할 것으로 예상하고 있다.
김철준 티디에스팜 대표이사는 "온라인 시장 진출, 의약외품 사업 확대, 한방제품 경쟁력 강화 등 신규 성장동력이 본격적으로 실적에 반영되고 있다"며 "하반기에도 안정적인 수주 기반과 제품 포트폴리오 확대를 통해 지속적인 성장세를 이어갈 계획"이라고 말했다.
이어 "TDDS 기술력을 기반으로 일반의약품과 의약외품, 한방제품 등 다양한 제품군에서 경쟁력을 강화하고 신규 시장 개척에도 적극 나설 것"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com