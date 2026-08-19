"北, 11월 선전 APEC 계기 트럼프 회동 가능성"

AI 핵심 요약beta
- 북한이 19일 APEC 계기 북미회동 가능성을 시사했다
- 홍민 연구위원은 8~9월 단계적 물밑접촉을 전망했다
- 북한은 트럼프 언급을 피하며 대화 여건을 조성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
격 낮춘 한미 훈련 대응 주목
"단계적 호응 개연성 높아"
[서울=뉴스핌] 김한솔 기자 = 북한이 미국에 대한 단계적 호응단계를 거치면서 오는 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 정상 간 회동에 나설 수 있다는 분석이 나왔다.
홍민 통일연구원 선임연구위원은 19일 "북한이 이달 하순부터 9월 사이에 김여정 노동당 총무부장 또는 외무성 명의 담화로 미국 측 조치를 조건부로 평가한 뒤 물밑 실무 접촉을 거칠 수 있다"고 내다봤다.
홍 연구위원은 한미가 '을지 자유의 방패(UFS)' 연합 연습 실시를 발표한 지난 13일 외무성 대변인 담화로 대응했던 북한이 연습 사흘째인 19일에는 그보다 격이 낮은 중앙통신 논평을 내놓은 점에 주목했다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 15~17일 판문점 회동 사진 게시와 한미 연합 훈련 축소 지시를 잇달아 내놓은 시점과 겹친 "트럼프 제스처를 인지한 상태에서 의도적 감속"으로 홍 연구위원은 분석했다.
북한이 대화에 응할 여건을 조성하는 차원으로 읽을 수 있다고 봤다.
지난 12일 이후 북한이 내놓은 대외 메시지 5건 어디에도 트럼프 대통령 이름이 등장하지 않는 점도 짚었다. 대미 정상 채널을 오염시키지 않으려는 의도라는 해석이다.
향후 관전 포인트로는 ▲오는 21일 UFS 종료 후 북한이 내놓을 첫 담화 격과 내용 ▲훈련 기간과 직후 무력 도발 유무 ▲뉴욕 채널 등 북미 실무 접촉 가시화 ▲김정은의 대미 언급 수위를 꼽았다.
합동참모본부는 이날 당초 27일까지 예정됐던 UFS 연습 기간을 6일 단축해 오는 21일까지 진행한다고 발표했다.
korbraves@newspim.com