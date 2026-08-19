WSJ "트럼프, 가을 김정은과 회담 추진…11월 APEC 계기 대면 가능성"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 올가을 김정은과 회담을 추진하도록 압박했다.
- APEC 계기 11월 아시아 순방 때 만남을 검토했다.
- 북핵 진전은 불투명하지만 한미는 대화 재개에 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 가능한 한 빨리, 그것도 올 가을에 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담을 추진하도록 참모들에게 압력을 가하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 미 당국자들을 인용해 18일(현지시간) 보도했다.
이는 트럼프 1기 시절 북한의 비핵화를 이끌어내기 위해 추진했던 극적인 외교적 노력을 되살리려는 시도로 보인다.
미 당국자들에 따르면 트럼프 대통령은 자신의 다음 아시아 순방길을 계기로 김 위원장과 직접 만나는 방안을 비공개로 논의했으며, 이 순방은 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 개최되는 오는 11월에 이루어질 가능성이 있다.
현재 공식적인 회담 준비가 진행 중인 것은 아니지만, 트럼프 대통령이 김 위원장과의 고위급 회담을 열망하는 것은 이란전에서의 승리가 불투명한 상황에서 그가 확실한 외교적 성과를 간절히 바라고 있음을 시사한다고 WSJ는 짚었다.
다만, 전문가들과 일부 미 당국자들은 큰 진전을 기대하기 어려울 것으로 보고 있다. 북한의 핵무기 보유고는 트럼프 1기 당시 세 차례의 정상회담 이후 더욱 강력해졌기 때문이다.
미 중앙정보국(CIA) 출신의 브루스 클링너는 "(김 위원장과의) 개인적 친분이 미국의 외교 정책 목표를 달성할 것이라는 잘못된 인식에 기반해 또 다른 독재자를 달래는 격"이라고 비판했다.
백악관 관계자도 트럼프 대통령과 김 위원장이 적절한 시기에 만날 것이라고 밝혔다.
앞서 트럼프 대통령은 한미 연합군사훈련 축소를 지시하며 김 위원장과의 좋은 관계를 이유로 들었다. 빅터 차 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌는 "연합훈련 축소는 트럼프 대통령이 김 위원장에게 만나고 싶다는 진정성을 보여주기 위한 구체적 행동"이라고 평가했다.
한국 정부는 대화 재개 가능성에 기대감을 나타냈다. 주미 한국대사관은 성명을 통해 트럼프 대통령과 김정은 위원장 간의 "우호적인 관계"가 "의미 있는 대화"로 이어져 한반도의 안정에 기여하기를 희망한다고 밝혔다.
한편 김 위원장은 지난 6월 시진핑 중국 국가주석과 만났고, 시 주석은 오는 9월 워싱턴에서 열리는 트럼프 대통령과의 정상회담에 참석할 예정이다. 미국과 외국 관리들은 김정은이 연말 이전에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만날 것으로 예상하고 있으며, 이는 공화당의 패배로 트럼프 대통령의 정치적 입지가 약화될 수 있는 11월 미국 중간선거 이후에 이루어질 가능성이 높은 것으로 보고 있다고 WSJ는 덧붙였다.
wonjc6@newspim.com