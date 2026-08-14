빅터차 "김정은, 美중간선거 이후 트럼프와 회담 추진할 수도"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 북한 김정은 국무위원장이 통념과 달리 '현상 변경(revisionist)'을 모색하는 전략적 기조를 취할 경우, 오는 11월 미국 중간선거 이후 도널드 트럼프 대통령과의 정상회담 재편에 전격 나설 수 있다는 전문가 분석이 제기됐다.

핵보유국 지위를 공고히 하기 위해 트럼프 대통령을 상대로 평화조약 체결과 한미연합훈련 중단 등을 요구하며 '한국 패싱' 외교를 전개할 수 있다는 관측이다.

빅터 차 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌는 13일(현지시간) CSIS 홈페이지에 게재한 '이란 사태 이후: 트럼프-김정은 정상회담 재개 시나리오' 분석글에서 이같이 밝혔다.

김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2018년 6월 12일 싱가포르에서 첫번째 북미 정상회담을 갖고 공동성명에 서명한 뒤 악수하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

차 석좌는 '하노이 노딜' 이후 김 위원장이 트럼프 대통령과의 재회를 꺼릴 것이라는 주류 전문가들의 견해를 반박하며, 북한이 현상 유지 대신 판을 흔드는 '현상 변경'의 외교 노선을 취할 가능성에 주목했다. 북한이 팬데믹 이후 중국과의 무역 회복에만 전념할 것이라는 예상을 깨고, 러시아의 우크라이나 침공을 기회 삼아 군사 동맹과 경제적 실리를 챙긴 점을 대표적 사례로 꼽았다.

차 석좌는 김 위원장이 트럼프 대통령과의 대화에서도 유사한 기회를 포착할 수 있다고 진단했다. 트럼프 대통령이 북한을 '핵보유국'으로 언급하는 등 유연한 태도를 보이고 있는 데다, 미국이 명분 중심의 외교에 집중하는 시기에 접어들었다고 판단할 수 있다는 설명이다.

회담 추진 시점으로는 여당인 공화당이 11월 중간선거에서 패배한 이후를 지목했다. 차 석좌는 "김 위원장이 중간선거 이후 트럼프 대통령과의 회담을 목표로 삼아 2018년 싱가포르 선언의 기본 원칙을 재확인하려 할 수 있다"며 "세부적인 비핵화 협상은 향후 6개월 동안 양측 실무진에 미룬 채, 평화조약 체결과 한미연합훈련 중단, 미국과 북한 간의 적대관계 청산을 요구하며 트럼프 대통령의 노벨평화상 욕구를 자극할 수 있다"고 내다봤다. 이는 소박해 보이지만 미국으로부터 사실상 핵보유국 인정을 얻어내려는 북한의 숙원을 달성하는 중요한 계기가 될 수 있단 분석이다.

반면 한반도 평화 공존을 추진하는 한국 정부에 대해서는 철저한 '패싱' 전략을 취할 것으로 전망했다. 차 석좌는 "2024년 대남 대화 중단을 선언한 북한은 한국을 배제한 채 미국, 일본과와 직접 교섭하는 외교 전략을 선호할 것"이라며 "이는 1990년대 냉전 종식기 한국이 소련·중국과 수교하며 북한을 고립시킨 방식"이라고 썼다.

아울러 북한이 다카이치 사나에 총리가 이끄는 일본과의 전격적인 대화에 나설 가능성도 제기했다. 다카이치 총리를 강경파 보수 정치인으로 평가한 차 석좌는 "과거 '리처드 닉슨 미국 대통령만이 중국애 갈 수 있다' 처럼, 강경파 지도자야말로 정치적 부담 없이 협상에 나설 수 있다"며 2002년 평화선언의 기본 원칙 재확인 및 관계 정상화를 노린 미·일 동시 정상회담 추진 시나리오를 제시했다.

중국의 역할에 대해서는 이례적으로 미·북 대화를 방관하거나 조율할 수 있다고 봤다. 차 석좌는 "정상적인 상황이라면 중국은 미국과 북한의 외교를 지지하지 않을 것이지만 중국에 있어 오늘날의 상황은 결코 정상적이지 않다"며 "트럼프 대통령의 예측 불가능성과 최근 밀착된 심화하는 러·북 관계를 동시에 견제하길 원한다"고 짚었다. 그는 "중국이 양국 간 외교 재개를 지원할 수 있다. 트럼프 대통령에게 환심을 사려는 의도와 더불어 북한에 대한 러시아의 영향력 확대를 은밀히 약화시키려는 의도"라고 덧붙였다.

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