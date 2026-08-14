남부지역 가뭄 심화…정부 '가뭄 대응단' 신설해 급수차·양수기 긴급 투입

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경남 밀양 저수율 25.2%…평년의 33.9% 수준

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 최근 강수량 부족으로 전남·광주와 경남 등 남부지역의 가뭄이 심화하자 정부가 별도의 '남부지역 가뭄 대응단'을 신설하고 급수차와 양수기 등 가용 자원을 긴급 투입한다.

행정안전부는 남부지역을 중심으로 물 부족이 심각해짐에 따라 기존 '관계부처 합동 가뭄 태스크포스(TF)'의 대응체계를 강화하고 범정부 차원의 총력 대응에 나선다고 14일 밝혔다.

최근 경남 밀양의 저수율은 25.2%까지 떨어졌다. 평년 저수율 74.3%와 비교하면 33.9% 수준이다.

[자료=행안부]

정부는 가뭄 장기화 가능성에 대비해 기존 관계부처 합동 가뭄 TF의 단장을 행안부 재난관리정책국장에서 재난안전관리본부장으로 격상한다.

그동안 TF에는 농림축산식품부와 기후에너지환경부, 기상청, 한국수자원공사, 한국농어촌공사 등이 참여해 가뭄 위기 징후를 살피고 분야별 대책을 점검해 왔다.

이와 별도로 행안부 자연재난실장을 단장으로 하는 '남부지역 가뭄 대응단'도 신설한다. 대응단에는 행안부와 농식품부, 기후환경부, 기상청, 소방청, 산림청을 비롯해 전남·광주와 경남 지방정부가 참여한다.

대응단은 재난관리자원 통합관리시스템(KRMS)을 활용해 각 기관이 비축·관리하는 급수차와 양수기, 펌프 등 가용 장비 현황을 파악해 가뭄 현장에 투입할 계획이다.

장비 수송에는 CJ대한통운과 한진, BGF로지스, 롯데글로벌로지스 등 국가재난관리물류기업도 참여한다. 정부는 이들 기업과 협력해 필요한 장비를 남부지역 현장으로 신속하게 수송·배치한다.

전국 지방정부에도 보유하고 있는 가뭄 대응 자원을 남부지역에 지원하도록 요청했다. 추가 자원이 필요한 기관은 KRMS의 '응원 기능'을 활용해 필요한 장비 등을 확보하도록 했다.

지방정부의 자체 대응도 강화한다. 정부는 가뭄지역 주민 불편과 농작물 피해를 줄이기 위해 재난안전특별교부세 등 가용 예산을 신속하게 투입해 급수 대책을 추진할 방침이다. 국민행동요령 홍보와 캠페인을 통해 주민들의 물 절약 참여도 유도한다.

윤호중 행안부 장관은 "가뭄이 장기화할수록 현장에서 필요한 자원을 적시에 지원하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "신설된 대응단을 중심으로 관계 기관의 모든 가용자원을 총동원해 현장의 애로사항을 신속히 해결하고, 주민이 체감할 수 있는 실질적인 지원이 이루어지도록 가뭄 대응에 총력을 다하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com