파나소닉, 골프존 NX PLUS 전용 프로젝터 공급 개시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 파나소닉 프로젝터 앤 디스플레이는 골프존의 신규 스크린골프 시스템 'NX PLUS'에 최적화된 리얼 4K 프로젝터 'PT-GZ985'를 공급한다고 밝혔다.

파나소닉 디스플레이는 9000 안시 이상의 고광량 프로젝터 분야에서 10년 이상 시장점유율 1위를 유지해왔다. 이번에 개발된 PT-GZ985는 이러한 기술력을 바탕으로 골프존 NX PLUS 시스템의 고화질 구현에 최적화된 전용 모델이다. 콤팩트한 크기에서도 약 920만 화소 이상의 4K 해상도를 구현한다.

이는 NX PLUS의 새로운 콘텐츠와 결합해 선명한 영상 환경을 구현하도록 설계됐다.

첫 도입 현장은 골프존 대전 본사 조이마루로, 지난달 21일 총 21개 시스템에 PT-GZ985가 적용됐다. 기존 프로젝터를 신규 전용 모델로 교체한 뒤 NX PLUS 시스템과 연계해 운영을 시작했다.

[이미지=파나소닉] 골프존 대전 본사 內 조이마루 설치 사례

이번 공급은 파나소닉 디스플레이가 국내 스크린골프 시장에서 PT-GZ985의 공급을 화하는 시작점이다. 초기 도입 현장의 운영 결과는 향후 공급 확장의 기준이 될 수 있다.

파나소닉 디스플레이 김동현 대표는 "이번 골프존 전용 프로젝터 출시는 양사가 스크린골프에서 새로운 4K 영상 이용을 구현하기 위한 도전의 출발점"이라며 "초기 설치 이후 현장에서 리얼 4K 화질에 대한 평가가 이어지고 있는 만큼, 향후 전국으로 안정적인 제품 공급과 지원을 확장해 나갈 계획"이라고 말했다.

이어 "파나소닉 프로젝터의 리얼 4K 영상 기술과 골프존의 스크린골프 시스템이 결합해 이용자에게 생생한 필드 이용을 제공할 수 있도록 골프존과 지속적으로 협력해 나가겠다"고 덧붙였다.

파나소닉 디스플레이는 대전 조이마루 21개 시스템 적용을 시작으로 전국 골프존 매장을 대상으로 PT-GZ985의 순차적인 교체 및 공급을 진행하고 있다.

[이미지=파나소닉] 파나소닉 프로젝터 앤 디스플레이

whitss@newspim.com