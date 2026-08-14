코웨이엔텍, 농축수 처리 기술 확보…'버리는 물' 다시 쓴다

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영남대와 '역삼투 농축수 처리 기술' 이전 협약 체결

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이는 수처리 자회사 코웨이엔텍이 영남대학교와 '역삼투(RO) 농축수 처리 기술' 이전 협약을 체결하고 물 재이용 분야의 핵심 기술을 확보했다고 14일 밝혔다.

이번 협약은 코웨이엔텍과 영남대학교가 지난 2024년부터 공동으로 수행해 온 '재이용플랜트 내 농축수 처리를 위한 에너지 절약형 공정 개발' 연구 성과를 사업화 단계로 이어가기 위해 추진됐다.

특히 양 기관은 총 3년의 연구기간 중 착수 2년 만에 기술 실증 및 성능 검증을 완료하며 계획보다 1년 이상 빠르게 사업화 기반을 마련했다.

지난 12일 경북 경산 영남대학교에서 진행된 코웨이엔텍과 영남대 산학협력단 기술이전 협약식에서 방윤혁 코웨이엔텍 대표이사(오른쪽 다섯 번째), 김재홍 영남대학교 산학연구처장(왼쪽 다섯 번째) 등 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=코웨이]

코웨이엔텍이 확보한 기술은 하·폐수 재이용 공정에서 발생하는 역삼투 농축수를 처리하는 기술이다. 역삼투 농축수는 높은 질소 농도로 인해 처리 비용 부담이 커 물 재이용을 확대하는 데 어려움이 있었다.

코웨이엔텍은 미생물을 활용한 새로운 처리 공정을 개발해 기존 방식의 비용 부담을 낮추고 경제성을 확보했다. 이를 통해 재이용시설 내에서 농축수 자체 처리가 가능해져 물 재이용 사업의 수익 구조 개선에 기여할 것으로 기대된다.

코웨이엔텍은 이번 기술이전을 통해 해당 공정 기술에 대한 권리를 확보하고 상용화를 본격 추진한다. 물 재이용 분야의 기술 경쟁력을 강화하고 관련 사업 확대에 속도를 낼 계획이다.

방윤혁 코웨이엔텍 대표이사는 "농축수 처리는 물 재이용의 마지막 고리이자 오랫동안 해결해야 할 과제였다"며 "이번 기술 확보가 국내 물 이용의 순환 구조를 고도화하고 물 재이용 확대에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

tack@newspim.com