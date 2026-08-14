아바코, 피지컬 AI 기반 스마트 물류 시스템 개발·실증 완료

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AMR·4-way Shuttle 연계 통합 관제 시스템 구축



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 종합 첨단장비 제조 전문기업 아바코가 피지컬 AI 기반 스마트 물류 시스템의 개발과 현장 실증을 완료하고 첨단 제조산업을 대상으로 사업 확대에 나선다.

아바코는 한국생산기술연구원이 주관한 산업통상부 산업 AI 솔루션 실증확산 지원사업의 이차전지 분야 연구개발 과제에 수요기업으로 참여해 자율이동로봇(AMR)과 4-way Shuttle을 연계한 지능형 물류 시스템의 개발 및 현장 실증을 완료했다고 14일 밝혔다.

AMR은 주변 환경과 이동 경로를 스스로 인식해 자재를 운반하는 자율주행 물류 로봇이다. 스마트팩토리와 무인화 생산라인 구축에 활용되는 핵심 물류 장비 가운데 하나다.

아바코 로고. [사진=아바코]

이번 과제는 공장 내부를 이동하는 AMR과 고밀도 랙에서 자재를 입·출고하는 4-way Shuttle을 하나의 관제 시스템으로 연결해 물류 상황에 따라 작업 순서와 이동 경로를 효율적으로 운영하는 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

과제에는 다임리서치와 경북테크노파크, 한국과학기술원(KAIST), 서울대학교, 포항공과대학교 등이 참여했다. 아바코는 실제 제조 현장을 반영한 실증을 통해 서로 다른 물류 장비 간 연계 성능과 운영 안정성을 검증했다.

회사에 따르면 실증 결과 공정물류 다운타임은 기존 대비 20% 감소했고 물류 자동화율은 90% 이상을 기록했다.

디지털 트윈을 활용한 사전 검증 체계도 구축했다. 실제 설비를 설치하기 전 가상 환경에서 물류 동선과 장비 운영 상황을 시험해 고객사의 생산 환경에 적합한 장비 구성과 운영 효율을 사전에 분석할 수 있도록 했다. 이를 통해 현장 적용 과정에서 발생할 수 있는 시행착오를 줄일 수 있다는 설명이다.

아바코는 이번 실증을 계기로 기존 물류 장비 제조 기술에 AI 기반 통합 관제와 디지털 트윈 기술을 결합해 스마트 물류 사업 경쟁력을 확대한다는 계획이다.

현재 글로벌 이차전지 기업과 관련 장비의 생산라인 적용 및 공급을 협의하고 있으며 향후 디스플레이와 반도체, 태양전지 등 자동화 수요가 높은 제조 분야로 적용 범위를 넓힐 예정이다.

미국 사업 확대도 추진한다. 아바코는 미국 현지 생산거점을 활용해 현지 생산과 기술지원 체계를 강화하고 주요 고객사 대응과 공급망 안정성을 높인다는 방침이다.

아바코 관계자는 "이번 과제를 통해 AMR과 다양한 물류 장비를 하나의 지능형 시스템으로 연결하고 실제 제조 현장에서 운영할 수 있는 기술 기반을 확보했다"며 "AI와 디지털 트윈을 결합한 스마트 물류 솔루션을 통해 첨단 제조기업의 생산 효율과 자동화 수준을 높여 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com