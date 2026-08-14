깨끗한나라, 美 전용 생리대 개발...북미 시장 공략 강화

AI 핵심 요약beta
- 깨끗한나라가 14일 메리루스와 유기농 생리대를 개발했다.
- 미국 전용 4종 제품군은 6월 초도 물량을 출하했다.
- 이달부터 북미 유통망에 순차 출시하며 협력을 넓힌다.
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이달부터 미국 주요 유통 채널에서 순차 판매 예정
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 깨끗한나라는 미국 웰니스 브랜드 메리루스(MaryRuth's)와 협력해 미국 시장 전용 유기농 순면 커버 생리대 제품군을 개발했다고 14일 밝혔다. 이번 파트너십을 통해 프리미엄 여성용품을 북미 시장에 선보이며 글로벌 사업 확대의 또 하나의 이정표를 마련했다는 설명이다.
이번 파트너십은 단순한 수출 계약을 넘어 제품 개발부터 품질 검증, 공급망 구축에 이르기까지 양사가 긴밀히 협력해 추진됐다. 미국 소비자의 니즈와 기대에 맞춘 여성용품 라인을 개발하기 위해 전 과정에 걸쳐 협업이 이뤄졌으며, 이를 통해 깨끗한나라는 글로벌 제조 역량과 품질 관리 능력, 제품 개발 경쟁력을 다시 한번 입증했다.
두 회사는 팬티라이너, 중형, 대형, 오버나이트 등 총 4종의 유기농 여성용품 라인을 개발했다. 초도 물량은 지난 6월 미국에 성공적으로 출하됐으며, 제품은 이달부터 미국 주요 유통 채널을 통해 순차적으로 선보일 예정이다. 양사는 이번 파트너십을 계기로 글로벌 시장으로 협력 범위를 확대하는 방안도 모색할 계획이다.
깨끗한나라 관계자는 "메리루스와의 파트너십은 글로벌 유통 전략을 한 단계 도약시키는 중요한 계기"라며 "앞으로도 글로벌 시장에서 입지를 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com