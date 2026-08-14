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LG·엔비디아 동맹 '사업화' 돌입...내년 1분기 휴머노이드부터 나온다

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AI 핵심 요약

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  • LG와 엔비디아가 13일 전략적 MOU를 체결했다.
  • 내년 1분기 휴머노이드 공개와 연내 실증을 진행했다.
  • 2027년 AI팩토리, 2028년 80MW로 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

휴머노이드·AI팩토리·자율주행차 공동 개발 일정표 공개
내년 1분기 '아이작 그루트' 기반 이족보행 휴머노이드 출시
테네시 세탁기 공장서 LG 클로이드 실증…제조현장부터 적용
2028년 천안에 80MW AI 팩토리…냉각·전력·IT 역량 총결집
엔비디아 '드라이브 하이페리온' 기반 자율주행 플랫폼 개발
6월 회동 두 달 만에 MOU…공동 TF 꾸려 개

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG와 엔비디아의 협력이 구상 단계를 넘어 실제 제품과 생산 현장, 인프라 구축으로 빠르게 옮겨가고 있다.

내년 1분기 휴머노이드 로봇 공개를 시작으로 2027년 AI(인공지능) 팩토리 레퍼런스 구축, 2028년 80MW 규모 AI 팩토리 확대까지 구체적인 일정표도 제시됐다. LG는 엔비디아의 AI 플랫폼에 계열사별 하드웨어와 제조·운영 역량을 결합해 로봇·AI 팩토리·모빌리티 3대 분야에서 '표준'을 선점하겠다는 전략이다.

14일 LG에 따르면 엔비디아와 지난 13일 미국 캘리포니아주 산타클라라 엔비디아 본사에서 전략적 사업협력 MOU(양해각서)를 체결했다.

AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자]

◆휴머노이드 내년 1분기 공개…LG 부품·엔비디아 '두뇌' 결합

LG가 엔비디아와 공동 개발하는 차세대 이족보행 휴머노이드 로봇은 내년 1분기 처음 모습을 드러낼 예정이다. 이번 협력에서 가장 먼저 구체적인 결과물이 나오는 분야다. 엔비디아의 휴머노이드 파운데이션 모델 '아이작 그루트'와 고성능 컴퓨팅 플랫폼 '젯슨 토르'를 기반으로 하고, LG전자의 엑추에이터와 LG이노텍 센서, LG에너지솔루션 배터리 등 계열사 핵심 기술을 결집한다.

휴머노이드 공개에 앞서 실제 제조 현장에서의 로봇 실증도 시작한다. LG는 연내 휠 베이스 형태의 'LG 클로이드'를 미국 테네시 세탁기 공장 생산라인에 투입해 성능과 활용성을 검증한다. 이후 글로벌 생산시설을 넘어 가정과 상업 공간까지 적용 범위를 넓힐 계획이다.

로봇을 똑똑하게 만드는 데이터 확보에도 나선다. LG CNS의 '피지컬웍스'를 기반으로 로봇의 데이터를 수집·생성하고 학습과 검증을 반복하는 데이터 팩토리를 구축한다. 이 과정에서 축적한 제조 현장 데이터와 실증 경험은 LG가 자체 개발 중인 로봇 파운데이션 모델(RFM) 고도화에도 활용된다. 

구광모 LG그룹 회장(오른쪽)이 지난 2일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 아비나브 굽타 스킬드AI 공동 창업자와 휴머노이드 시연을 살펴보고 있다. [사진=LG]

◆2028년 80MW AI 팩토리…'One LG' 통합 솔루션 시험대

AI 팩토리는 2027년 상반기 첫 레퍼런스 사이트 구축을 시작으로 2028년 상반기 충남 천안 80MW 규모로 확대된다. 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈'과 DSX 아키텍처를 기반으로 LG전자 냉각 기술, LG에너지솔루션 배터리, LS 전력 솔루션, LG CNS와 LG유플러스의 설계·운영 역량을 한데 묶는 방식이다.

첫 단계인 2027년 상반기에는 베라 루빈 기반 AI 팩토리를 조기에 구축해 LG의 냉각·전력·IT 기술을 실제 환경에서 적용하고 검증한다. 이어 2028년 상반기에는 충남 천안에 80MW 규모 AI 팩토리로 확대한다. 서버와 냉각·전력 설비를 미리 모듈 형태로 제작한 뒤 현장에서 조립하는 프리패브 방식을 적용해 건축 기간도 20% 이상 단축한다는 계획이다.

LG가 노리는 것은 자체 AI 인프라 확보에 그치지 않는다. 2027년 기술 검증→2028년 대규모 레퍼런스 확보로 이어지는 단계를 밟아, 검증된 'One LG' 통합 솔루션을 글로벌 빅테크에 패키지로 제안하겠다는 전략이다. AI 팩토리를 실제 수주를 끌어오는 쇼케이스로 활용해 글로벌 AI 데이터센터 시장에서 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

◆IVI 넘어 자율주행까지…전장 사업 외연 확대

모빌리티 분야에서는 LG의 기존 차량용 인포테인먼트 사업을 자율주행 영역까지 넓힌다. LG는 엔비디아 '드라이브 하이페리온' 플랫폼에 자체 차량용 소프트웨어와 IVI 기술을 결합한 차세대 AIDV용 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 개발한다.

핵심은 자율주행 기능과 차량 내 AI 서비스를 하나의 플랫폼으로 묶는 것이다. LG가 기존 디스플레이·인포테인먼트 중심의 전장 사업에서 자율주행 컴퓨팅까지 사업 영역을 확대할 수 있는 발판이 되는 셈이다. 향후 글로벌 완성차 업체를 대상으로 한 수주 경쟁에서도 새로운 무기가 될 수 있다.

구광모 ㈜LG 대표는 "양사의 협업이 속도를 내면서 AI 팩토리, 피지컬 AI, 모빌리티 분야에서 함께 할 과제가 명확해졌다"며 "산업을 선도하는 레퍼런스 구축을 통해 AI 확산을 가속화 하겠다"고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 창립자 겸 CEO는 "피지컬 AI가 제공하는 가장 중요한 기회는 모든 기계가 현실 세계를 이해하고 추론하며, 사람과 함께 안전하게 행동할 수 있는 능력을 갖추도록 하는 데 있다. 이는 가정과 공장 현장, 도로에 이르기까지 우리의 일상을 새롭게 바꿔놓을 것"이라며 "LG와 엔비디아는 수년간 이어온 협력을 바탕으로 LG의 제품 엔지니어링 및 제조 분야 리더십과 엔비디아의 기술을 결합해 로봇, AI 팩토리, 자율주행차의 새로운 시대를 앞당기고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오전 서울 여의도 LG트윈타워 방문을 마친 뒤 구광모 LG그룹 회장과 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

mkyo@newspim.com

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靑 "용산공원, 서울시와 논의 중" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 하준경 청와대 경제성장수석은 서울 용산공원 부지 주택 공급을 서울시와 긴밀히 논의 중이며, 이재명 정부 임기 안에 주택 150만 가구 착공이 가능하다고 강조했다. 하 수석은 13일 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부'에서 오세훈 서울시장이 활용을 반대하는 용산공원 부지에 대해 "관련 부처가 (오 시장을 설득하기 위해) 서울시와 굉장히 긴밀하게 협의 중"이라며, "이견이 있는 부분도 물론 있겠지만 잘 조정해 나가기를 기대하고 있다"고 밝혔다. 하 수석은 용산공원 부지에 대해 "굉장히 넓은 땅인데 이용하는 사람이 너무 없다"며, "이렇게 계속 비워두고 있는 것이 좋은지 사회적으로 한 번 논의해 볼 필요가 있다. 이 위치에 이 정도 땅이 있는 걸 어떻게 쓰는 게 좋은지 논의해 볼 필요가 있고, 주택을 공급하는 것도 굉장히 필요한 일"이라고 말했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 하준경 경제성장수석비서관이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2025.11.06 pangbin@newspim.com ◆ "2028년 이후 연평균 3000호 이상 분양" 하 수석은 이재명 정부 임기 안에 '150만 호 착공'이 가능하다고 자신했다. 하 수석은 "신규 택지가 약 10만 호 정도고, (8·13 대책으로) 구체적으로 발표한 게 2만 7000호 정도"라며, "관계 기관들과 협의를 거의 다 해뒀고, 연내 추가적으로 발표할 수 있는 물량들이 있다"고 설명했다. 그러면서 하 수석은 "비교적 빨리 착공할 수 있는 게 한 12만 호 이상이 있다. 또 작년 9·7 대책 때 135만 호 정도 발표했다"며, "그다음에 1·29 대책도 있는데, 이걸 다 합치면 한 150만 호 정도를 우리 정부 임기 내에 이렇게 착공할 수 있을 것"이라고 강조했다. 구체적으로 입주를 앞당길 수 있는 물량에 대해 하 수석은 "2·3기 신도시가 더 빨리 분양될 수 있도록 추진 중"이라며, "2기 신도시는 2028년 이후 이번 정부 내에 연평균 3000호 이상, 3기 신도시는 1만 호 이상 분양될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. ◆ "청년, 비아파트 샀다고 청약 불이익 받지 않게" 하 수석은 정부의 세제 개편안으로 주거 사다리로 이용됐던 전세의 소멸 우려에 대해 "이번에 종합부동산세 기준을 올렸다. 그래서 시가로 따지면 한 21억 이하 집들은 영향을 받지 않는다"고 설명했다. 하 수석은 "시장 상황을 보면 강남, 서초 이쪽은 (전세 가격) 증가율이 떨어지고 있다"면서도, "그런데 물량 측면에서는 좀 불안감을 야기할 수 있는 부분이 있어서 저희가 잘 살펴보고 또 할 수 있는 것들이 있는지 찾아볼 생각"이라고 말했다. 이번 청년 지원 대책이 '비아파트'에 집중됐다는 지적에 하 수석은 "비아파트를 샀다고 해서 청약에서 불이익을 받지 않도록 설계하고 있다"고 해명했다. 하 수석은 "아파트의 경우 보금자리론과 신생아 특례 대출 등 많은 정책 자금 대출이 있다"며, "청년들이 비교적 저렴한 주택을 구입해 살다가 어느 정도 여유가 생기면 더 좋은 데로 가는 것을 생각하고 있다"고 강조했다. pcjay@newspim.com 2026-08-14 09:41
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최태원-노소영, 오늘 9440억 재상고 시한 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = '세기의 이혼'이라고 불리는 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송이 최종 결론을 앞두고 있다. 파기환송심에서 9440억원의 재산분할금 지급 판결이 내려진 가운데, 재상고 시한이 임박하면서 양측의 재상고 여부에 관심이 쏠린다.  14일 법조계에 따르면 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 재상고 기한은 이날 밤 12시까지다. 민사소송법상 상고·재상고 제기 기간은 판결서가 송달된 날부터 14일이다. 재계의 관심은 최 회장 측의 재상고 여부에 쏠려 있다. 판결 초기에는 재상고하지 않을 것이란 관측이 많았지만, 막판까지 변호인단과 재상고 여부를 두고 고심하는 것으로 전해졌다.  판결 선고 직후 최 회장 측 법률대리인은 "판결에 대한 구체적 입장은 판결문을 면밀히 검토한 뒤 말씀드리겠다"고 밝한 바 있다. 노 관장 측의 재상고 검토 여부에 대해선 알려지지 않았다. 앞서 지난달 24일 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 선고기일을 열고 '최 회장이 재산분할금으로 9440억원을 지급하라'고 선고했다. 재판부는 최 회장에게 판결 확정일 다음 날부터 모두 갚는 날까지 연 5%의 비율로 지연손해금을 지급하라고 명령했다. 최 회장이 시한 내 재상고를 하지 않으면 판결이 바로 확정되고, 다음 날부터 돈을 모두 갚을 때까지 연 5%의 지연 이자를 물어줘야 한다. 재산분할금 9440억 원을 기준으로 하면 지연이자는 1년에 약 472억원에 달한다. 한 달로 환산하면 약 39억3300만원, 하루 기준으로는 약 1억3000만원에 달한다. 파기환송심에서도 SK㈜ 주식이 재산분할 대상이라는 판단이 유지된 만큼 재상고가 이뤄진다면 최 회장 측이 법률적 쟁점을 다시 제기할 가능성이 주로 거론된다.  최 회장 뿐 아니라 양측 중 한 쪽이라도 재상고 시 사건은 다시 대법원의 판단을 받는다. 대법원은 파기환송심이 앞선 대법원 판결 취지를 충분히 반영했는지, 재산분할 비율 산정 과정에 법리 오해 부분은 없는지 등을 심리할 것으로 예상된다. 대법원 판단 전까지 파기환송심 판결은 확정되지 않는다. 다만 대법원은 사실관계를 다시 따지는 재판이 아니라 법리 오해 여부만 판단하는 법률심이라 결과가 뒤집힐 가능성은 크지 않다는 분석도 나온다.   100wins@newspim.com 2026-08-14 06:00

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