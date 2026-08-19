SK쉴더스, 제로트러스트 기반 AI 보안 사업 강화

AI 핵심 요약beta
- SK쉴더스가 19일 AI 보안 사업을 강화했다.
- 제로트러스트 기반 SKZT로 AI 권한·접근을 진단했다.
- 금융·제조·공공으로 AI 보안 확대에 나섰다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK쉴더스가 AI 에이전트 확산에 따른 보안 위협에 대응하기 위해 제로트러스트 기반 인공지능(AI) 보안 사업을 강화한다.
기업들이 AI를 업무 지원 도구에서 실제 업무를 수행하는 주체로 활용하면서 AI는 기업 시스템과 데이터에 접근하는 비인간 주체(NHI)로 부상했다. 이에 따라 과도한 권한 부여, 정보 유출, 시스템 오남용 등 새로운 보안 위험이 증가하고 있다.
SK쉴더스는 자체 개발한 제로트러스트 방법론 'SKZT'를 기반으로 AI 보안 컨설팅 서비스를 제공한다. 제로트러스트는 사용자와 기기, 시스템을 기본적으로 신뢰하지 않고 모든 접근 요청에 대해 신원과 권한을 지속적으로 검증하는 보안 모델이다.
SKZT는 사용자, 디바이스, 네트워크, 시스템, 애플리케이션, 데이터 등 주요 보호 대상을 식별하고 보안 수준을 진단해 중장기 로드맵 수립을 지원한다.
이를 AI 환경까지 확장해 AI가 어떤 시스템과 데이터에 접근하는지 권한이 적절하게 부여됐는지 등을 진단하고 고객의 AI 거버넌스 및 보안 체계 구축을 돕는다.
미국 국립표준기술연구소(NIST)의 AI 위험관리 프레임워크, 미국 국방부(DoD)의 책임 있는 AI 가이드라인, 국제 AI 경영시스템 표준인 ISO/IEC 42001 등 글로벌 기준을 반영했다. 기업이 AI 관련 위험을 체계적으로 관리하고 컴플라이언스 요건에 대응할 수 있도록 지원한다.
SK쉴더스는 글로벌 기술 벤더들과 협력해 AI 환경에서 발생할 수 있는 위협을 탐지하고 접근 권한과 데이터를 안전하게 관리할 수 있는 보안 기술을 제공할 계획이다. 향후 금융·제조·공공 등 다양한 산업을 대상으로 사업을 확대해 나갈 방침이다.
SK쉴더스 관계자는 "AI가 단순한 업무 지원 도구를 넘어 실제 업무를 수행하는 주체로 자리 잡으면서 보안 관리의 대상도 사람 중심에서 AI까지 확대되고 있다"며 "SK쉴더스는 고객이 AI를 안전하게 활용할 수 있도록 거버넌스 수립부터 보안 체계 구축, 운영까지 전 과정을 지원할 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com