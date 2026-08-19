DB손해보험, DB프로미 농구선수단과 함께하는 어린이 농구캠프 진행

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험은 10일부터 2박3일간 농구캠프를 열었다.
- 우수고객 자녀 120명이 DB프로미 선수단과 체험했다.
- 농구클리닉 등 프로그램으로 매년 행사를 이어왔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = DB손해보험이 우수고객 자녀 120명을 초청해 DB프로미 농구선수단과 함께하는 농구캠프를 진행했다고 19일 밝혔다.
DB손해보험은 지난 10일부터 2박 3일간 원주DB프로미 아레나와 DB인재개발원에서 우수고객 자녀 초청 농구캠프를 개최했다. 초등학교 4~6학년 학생을 대상으로 진행된 이번 행사는 DB프로미 선수단이 참여하는 농구 클리닉 등 다양한 체험 프로그램으로 구성돼 2007년부터 매년 열리고 있다.
이번 캠페인 기간 동안 참가 학생들은 DB프로미 농구선수단과 함께하는 농구 클리닉을 비롯해 주니어 프로미 농구 아카데미, K-치어리딩 교실 등의 프로그램에 참여했다.
DB손해보험 관계자는 "우수고객 자녀들에게 색다른 경험을 선사하고자 농구선수단과 연계한 캠프를 운영 중이며, 선수들이 직접 지도에 나서 고객들의 반응이 양호하다"며 "이번 행사가 학생들에게 의미 있는 현장 체험의 기회가 되었기를 기대한다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com