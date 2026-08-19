현대차그룹, 구몬학습과 '수소 스토리' 공모전

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 19일 구몬학습과 수소 공모전을 시작했다.
- 전 국민 대상이며 10월 31일까지 친환경·수소를 주제로 받는다.
- 수상작은 11월 16일 발표하고 28일 시상한다.
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교육영상·체험형 콘텐츠 제작…넥쏘 활용 수소기술 체험도
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 구몬학습과 손잡고 어린이부터 성인까지 참여할 수 있는 수소 주제 창작 공모전을 연다.
현대차그룹은 19일부터 10월 31일까지 전 국민을 대상으로 '제2회 구몬학습 창작 문학 공모전 with 현대자동차그룹'을 진행한다고 밝혔다.
이번 공모전은 창작 활동을 통해 에너지 전환의 핵심 축인 수소를 일상에서 친숙하게 접하고, 수소의 가치와 가능성에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다. 지난해 유·초등생을 대상으로 진행했던 것과 달리 올해는 참가 대상을 전 국민으로 확대했다.
주제는 '친환경, 그리고 수소'다. 그림은 유아부·초등부, 동시는 초등부, 산문은 초등부·중고등부·성인부로 나눠 총 6개 분야로 운영한다.
수상작은 11월 16일 발표하며 시상식은 같은 달 28일 열린다. 개인 234명과 단체 1팀에 총 3700만원 규모의 상금을 수여한다.
현대차그룹은 공모전과 함께 수소 개념과 활용 사례를 소개하는 교육 영상과 만화, 어린이용 체험형 액티비티북 등도 제작한다. 구몬학습 주요 거점에서는 '디 올 뉴 넥쏘' 8대를 활용한 V2L 시연 등 체험 프로그램도 운영할 예정이다.
현대차그룹 관계자는 "다양한 세대가 수소에 대한 생각을 자유롭게 펼치고 그 가치와 가능성을 자연스럽게 알아가길 바란다"며 "수소를 쉽고 친근하게 경험할 수 있는 프로그램을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.